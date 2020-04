"Esta crisis permite discutir un ingreso ciudadano universal"

“¿Qué hacemos una vez superada esta coyuntura? ¿Volvemos a lo que antes llamábamos normalidad, o nos conviene pensar cómo organizamos de otro modo el sistema económico y social?” fue el interrogante y el disparador que planteó el economista Rubén Lo Vuolo frente al parate que enfrenta la economía nacional y mundial producto del Covid-19 pero que arrastra una recesión previa. “Dentro de toda esa discusión está el ingreso ciudadano universal”, dijo.

El investigador, especializado en temas vinculados con políticas sociales, mercado de empleo, distribución, teoría y política económica, analizó los cambios en el sistema de producción y planteó que “cada vez habrá más dispersión de salario o de ingreso entre la fuerza laboral” y esto “se podría resolver con un ingreso ciudadano universal por fuera del puesto de empleo y pagado de manera incondicional a todas las personas, independientemente de su situación”.

El presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic) y director académico del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) evaluó los pasos implementados por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia y si bien dijo que se está haciendo lo recomendado por expertos en salubridad, tuvo una mirada crítica sobre algunas cuestiones. “No se trata de seguir insistiendo con el Estado asistencialista” que se convierte en un instrumento de clientelismo político sino un “intermediario” de los derechos que son exclusivamente de los ciudadanos. A su juicio, el instrumento para generar esa distribución no es necesariamente el gasto sino una política tributaria”, dijo, algo que está ausente en todos los anuncios de la emergencia. “No aparece un impuesto extraordinario a las súper fortunas ni a los ingresos más altos”, enfatizó.

En diálogo con La Capital, Lo Vuolo dijo que no puede predecir cómo terminará este debate, pero “claramente estamos frente a una crisis no solo de la economía sino de los sistemas de políticas públicas que vinieron regulando a nuestras sociedades durante este tiempo”.

—La pandemia encontró a la Argentina en una situación económica compleja, y al mundo en general también, ¿Qué políticas públicas pueden encauzar la situación?

—La crisis de la pandemia nos sorprendió a todos y desde el punto de vista estrictamente económico financiero ya se venían anticipando desde hace mucho tiempo estas posibilidades, al menos a nivel del capitalismo global. En el caso de Argentina nos encuentra incluso con casi 10 años de estancamiento económico y en un proceso de largo deterioro en lo que hoy aparece como un servicio claramente esencial como es el sistema de salud. Una de las cosas probablemente más complicadas desde el punto de vista estratégico y de toma de decisiones es la fragmentación y desigualdad por estratos sociales del sistema de salud argentino, que se vino profundizado en los últimos años, no solamente durante la hegemonía de un pensamiento más de libre mercado, sino durante los períodos previos donde supuestamente había preeminencia de políticas más afines con lo público. El segundo punto a observar es lo que está sucediendo y qué es lo que puede proyectarse, definir si se está viendo como una emergencia inesperada y difícil de repetir, y no necesariamente por el disparador de un virus pero sí por un montón de cuestiones qué hacen a la integración del capitalismo global; o se piensa que esto es una expresión más de una mutación que se está produciendo en la forma de producir y distribuir la riqueza en el capitalismo. Hace mucho que estamos tratando de demostrar qué hay una tendencia a la clara la automatización de los procesos de producción, a la caída de la demanda de empleo por unidad de capital, al aumento de la oferta laboral a nivel local, por ejemplo, con la incorporación de la fuerza de trabajo femenina al mercado laboral o a nivel internacional por la sobreabundancia de oferta que antes estaba por fuera del comercio, como son los países asiáticos o países africanos. Hay una tendencia estructural en el mercado de empleo, independiente de lo que pasa en esta pandemia, a que la precarización y el desempleo se acentúe. Ya no sólo habrá un reemplazo técnico de la fuerza de trabajo, que es inevitable porque el que no está a la vanguardia tecnológica queda fuera,como vemos en nuestro país, sino ademas los recursos humanos están perdiendo espacio en el sistema de producción o en algunos estratos de la producción más rutinarios con respecto a los bienes de capital de alta tecnología. A eso, ahora le incorporamos el problema de que el ser humano se puede enfermar por la pandemia. Lo primero que hay que observar para ver qué hacemos hacia adelante una vez que se supere esta coyuntura es si consideramos que se puede volver a lo que antes llamábamos normalidad o nos conviene pensar cómo organizamos el sistema económico y social de otro modo.

—Una de las propuestas tiene que ver con un ingreso ciudadano universal, ¿ese es el camino?

—Dentro de tantas cosas que se están discutiendo respecto a cómo organizamos sistema social de otro modo está el ingreso ciudadano universal o como lo llamamos nosotros, renta básica universal. Esto si el empleo mercantil va a perder la centralidad que tenía antes, en la época del capitalismo industrial fordista como dicen algunos, y ya no se podrá organizar la distribución de recursos en torno a la relación de empleo, o no exclusivamente en torno a la relación de empleo, porque esa relación tenderá a ser cada vez más endeble y desigual. No es solo un problema de que cada vez habrá menos demanda de empleo por unidad de capital, sino que cada vez va habrá más dispersión de salario o de ingreso entre la fuerza laboral. Esta parte se podría resolver con dos mecanismos: uno es un ingreso ciudadano universal por fuera del puesto de empleo y pagado de manera absolutamente incondicional a todas las personas independientemente de su situación; y dos, algo que llamaría adicional, políticas que achaten la dispersión de empleo a la que tiende el mercado, que aumenten las remuneraciones a los empleos más bajos y que baje el techo del nivel de la remuneración más alta. Este es un ejemplo de los países nórdicos, donde gran parte del éxito que tuvieron en una economía competitiva, productiva y al mismo tiempo más igualitaria, pasa por el achatamiento de la distribución de los salarios.

— En este escenario ¿el Estado toma un protagonismo mayor?

—Toma protagonismo el Estado pero hay que ser muy prudentes. No que tome, como algunos quieren, el protagonismo que tenía en el pasado, en el capitalismo industrial fordista y mucho menos, en estos momentos, como el estado asistencialista saliendo como bombero a sostener a los sectores más desfavorables y corriendo el riesgo de que este tipo de políticas focalizadas, asistencialistas, a las que estamos cada vez más habituados en Argentina, América latina y gran parte del mundo, se conviertan en un instrumento de clientelismo político, control social, etc., de las cuales tenemos experiencia en nuestro país. El titular del derecho es la persona, no es el Estado y éste no es el que decide desde su poder controlador quién tiene mérito o no, el derecho o no. Es la persona la que tiene el derecho a reclamar que la sostengan en el modo en que estamos organizados en esta sociedad democrática. No se trata de seguir insistiendo en transferir al Estado información privada de cada una las personas de este país para que evalúe si esa persona tiene o no tiene un nivel de carencia, de pobreza, conforme a lo definido por los burócratas, sino definir de una vez por todas que todo el mundo, independientemente de su situación, tiene derecho a un ingreso. El Estado simplemente lo que debe hacer es ser intermediario, el instrumento fáctico de ese derecho. Lo que está ausente en el debate actual, es cómo le voy a dar un ingreso igual a un rico que a un pobre, por decirlo de manera sencilla. Justamente se trata de cambiar totalmente la concepción actual. Es darle a todos, del mismo modo que el derecho al sufragio. Tienen derecho a tener un ingreso básico, y el instrumento de política pública que tengo que utilizar para generar distribución no es necesariamente el gasto, ni siquiera primariamente el gasto, sino que es la política tributaria y eso es lo que está ausente. En todos los anuncios de la emergencia no aparece un impuesto extraordinario a las súper fortunas, no aparece a los ingresos más altos, no aparece como en países vecinos, una reducción de los altísimos salarios de ciertos funcionarios públicos en los distintos estamentos de la función pública no sólo del Ejecutivo. No aparece un criterio del cuadro distributivo por el lado de los recursos, justamente en una coyuntura en la que van a caer los recursos del Estado.

—¿De dónde salen esos recursos extra?

—Hoy la única fuente que está teniendo el Estado para financiar esto en un contexto muy complicado de Argentina _de endeudamiento y donde se están discutiendo la reprogramación de la deuda y algunos tienen miedo al default_ es mediante la política monetaria. Hoy Argentina está atada, porque no hay un avance claro en la reestructuración del sistema tributario, un tema por el que venimos bregando hace tiempo. Incluso algunas políticas clásicas del Estado, por ejemplo en Santa Fe que es una provincia fuertemente agropecuaria donde es muy importante el caso de las retenciones a las exportaciones, son aquellas que se mueven con el ciclo económico. Aparece en forma inmediata al lanzamiento de un aumento de las retenciones la caída del precio de los productos exportables en los mercados internacionales. Está demostrando que todo el sistema tributario asentado sobre los precios finales de cualquier tipo puede ser un instrumento de recaudación inmediata pero es un instrumento muy cíclico, como el IVA, es sumamente regresivo. Si algo diferencia a América latina y Argentina con respeto a los países centrales es que su estructura tributaria es muy regresiva y tienen fuerte preponderancia los impuestos indirectos. Este tipo de debates se deberían dar. Nadie discute que la educación pública es libre y gratuita. Puede haber gente que prefiere pagar la educación privada, pero tiene derecho a la educación gratuita y a la salud pública, y más en esta pandemia. Derechos tienen todos, el punto es cómo transformamos la política tributaria para que con el aumento de las transferencias, las personas de ingresos altos no sean favorecidas.

—¿Es posible dar ese debate en Argentina? La necesidad de una reforma tributaria viene discutiéndose desde hace tiempo pero no llega al Parlamento.

—Es muy difícil en Argentina sobre todo predecir los vaivenes políticos. Por ejemplo, cuando se privatizó el sistema de previsión social en el 1994 se pasaron 10 años haciendo trabajos y artículos sobre que era imposible volver al sistema público y que las administradoras de fondos desaparecieran, y en un debate de dos semanas se terminó con el sistema privado. La AUH vino después de que se colocara en el debate público y que se potenciará con la crisis de 2001/2 el derecho universal incondicional, incluso hubo proyectos de ley en el Congreso proponiendo un ingreso para todos los menores de 18 años. Después salió en una vertiginosa vía resolución del poder Ejecutivo de modo más acotado, vinculado al empleo. El debate del ingreso ciudadano es previo a la AUH en el mundo. Si se está construyendo un espacio para el avance de políticas del ingreso ciudadano no lo sé, pero no lo veo imposible. Hoy se está debatiendo en Estados Unidos, en Europa, en países asiáticos. Acaban de aprobar una ampliación de la renta básica en Brasil, que no será universal pero será muy amplia. Cómo evolucionará este debate no lo puedo predecir.

—A nivel global hoy se habla de la creación de un fondo emergencia humanitaria para enfrentar la coyuntura, pero después de la urgencia ¿Viene el momento de pensar un nuevo orden económico mundial?

—Ese es parte del debate creo que se va a dar en este momento. Para dar un ejemplo de las cosas buenas que ha dejado esta crisis económica global es que bajó la emisión de carbono en la sociedad capitalista, como resultado del freno del crecimiento económico. Es momento de preguntarse si podemos seguir organizando las economías en torno al crecimiento económico liderado por el mercado o si, como estamos demostrando, empezar a regularizar mucho más otro tipo de trabajo, en los tiempos por fuera del mercado, o en los tiempos de ocio. Es hora para preguntarse cuál es el rol de las organizaciones internacionales. En estos días estuve discutiendo con colegas de otros países qué tipo de instituciones internacionales serían necesarias para operar ese tipo de políticas. En medio de crisis actual, la integración internacional podría ser útil para darle un sesgo mucho más redistributivo a nivel mundial. Discusiones va haber de todo tipo, la cuestión es a dónde vamos a parar y los cambios seguramente van a ser graduales y probablemente los que van a liderarlos serán los países centrales y nosotros seremos un poco observadores y nos adaptaremos. Estamos frente a una crisis, no solo de la economía sino de los sistemas de políticas públicas que vinieron regulando a nuestras sociedades durante todo este tiempo. La cuestión financiera es otra. Habrá que preguntarse hasta dónde vamos a seguir definiendo los valores de las economías y de las sociedad conforme a lo que dictaminan las Bolsas de valores. Del modo en que está la economía hoy se genera una crisis económica brutal y arrastra a casi todos los sectores. Como siempre sucedió en la historia, estamos fagocitando momentos de cambios, que en general suceden con grandes crisis. Es muy difícil en medio de ella predecir el futuro. Por ejemplo, si la cuestión de una pandemia de este tipo se puede volver a repetir, y con qué regularidad y cuáles son las condiciones para que suceda. La sociedad no va a poder resistir regulares procesos de este tipo. Sería interesante que en el medio de estas discusiones tan acaloradas y la cuestión de la salud ocupando el centro del debate, podamos discutir algo en otro lado. Supongamos que corremos el riesgo de que esta pandemia se repita, si para parar esta pandemia tenemos que cerrar todo y encerrarnos en casa, es evidente que hay que cambiar el modo en que está funcionando la economía. Como la tenemos organizada no puede funcionar más. No tenemos ningún mecanismo de prevención. También, el modo en que atendemos esta pandemia es un modo desigual. El efecto que tiene sobre los ingresos de un empleado formal del sector público de la provincia de Santa Fe _que puede irse a su casa, que probablemente sea propia y que puede atender el trabajo desde su casa y sigue cobrando su salario y tiene protección social, servicios agua y de electricidad_ es muy distinto al impacto que tiene sobre los sectores marginales con empleos precarios, que viven de changas, en condiciones de hacinamiento y en muchos casos no tienen acceso a agua potable. Este mecanismo, y no lo estoy criticando porque probablemente es el único que tengamos como opinan los especialistas en materia de salubridad, genera impacto de desigualdad. Paradójicamente sucedió en América latina que la pandemia vino del exterior y comenzó a pegar fundamentalmente en los sectores altos, a través de los que vinieron de viajes del exterior. Es muy interesante desde el punto de vista sociológico lo que está sucediendo. Ahora, si la discusión se va a correr a que esto se resuelve con disciplina social, policía en la calle, etc. _y que es una cosa que va a pasar_ creo que estamos perdiendo una oportunidad de discutir seriamente lo que hay que discutir.

—¿Qué preguntas es momento de formularse como país?

—Del mismo modo que felizmente nuestro gobierno está consultando a otros países que atravesaron por esta pandemia, también tenemos que mirar racionalmente lo que está sucediendo en otros países. Mirar los problemas que están teniendo las sociedades que se han industrializado en el pasado. No sé si el camino es la industrialización que venimos peleando hace décadas y no logramos hasta ahora. Nos debería llevar a revisar la forma en que estamos encarando nuestros sistemas educativos. Del mismo modo que no queremos repetir los errores que se cometieron con la pandemia podemos mirar qué está pasando para no creer que estamos completamente aislados y hacemos las cosas a nuestro modo en Argentina. Estamos insertos en el mundo, en una economía global, en las migraciones globales de personas y tenemos que tener mucha claridad para poder ver cuáles son las políticas adecuadas para esta situación.