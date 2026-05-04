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Endeudamiento de los hogares al límite: el 34,4 % del crédito en billeteras digitales ya está en situación irregular

El endeudamiento en los hogares creció 36 billones de pesos y ya muestra niveles récord de incumplimiento. Un informe de Mate advierte que las familias no pueden pagar las deudas contraídas y ya no pueden tomar deuda nueva

4 de mayo 2026 · 18:55hs
Endeudamiento a través de las billeteras digitales en jaque.

Endeudamiento a través de las billeteras digitales en jaque.

La morosidad del endeudamiento familiar sigue creciendo y no hay antecedentes de tales proporciones de crédito en mora para la economía de las familias argentinas, advierte el último informe de coyuntura del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate). La deuda de las familias con el sistema financiero creció 36 billones de pesos.

“Los hogares no pueden pagar las deudas contraídas y ya no pueden tomar deuda nueva”, explicaron en el informe elaborado por el instituto que integran Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman, Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich.

En ese sentido, se precisó que el problema de morosidad del crédito se acentúa para las deudas de acceso popular: el 34,4 % de la deuda contraída con diferentes compañías no bancarias, entre las que destacan billeteras virtuales, no está siendo atendida a término.

Con este escenario de fondo, Mate resaltó que en febrero se registró una contracción muy fuerte de la economía. Fue el peor mes de la medición que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde que gobierna Milei y es uno de los peores registros del siglo. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) se publica desde enero de 2002. Desde entonces, sólo hubo 6 caídas peores a las de febrero de 2026, todas ocurridas en ocasiones muy particulares. El Emae cayó 2,6 % durante el segundo mes del año.

El efecto empleo

Caen los sectores que siempre crearon empleo. “Desde 2023 algunos sectores entraron en una crisis profunda y otros incrementaron su actividad. Los sectores que caen generaban 2/3 de los puestos de trabajo. Los sectores que crecieron, solo explicaban un tercio del empleo nacional”, resaltó el Mate.

Las actividades que crecen son sector financiero, petróleo y minería, agricultura, entre otras, y generan el 34,6 % del empleo. Mientras que las que caen son industria, comercio y construcción y representan el 65,4 % del empleo.

Mate reseñó que hay 383 empleos formales perdidos por día. La pérdida de empleos se concentra cada vez más en el sector privado que ya expulsó a 206.000 trabajadores registrados: la industria y la construcción son los sector que más puestos de trabajo destruyeron. El sector público eliminó 84.408 puestos de trabajo, variación vs. diciembre de 2023, y en casas particulares se dieron de baja 18.693 empleos.

La aceleración de la inflación

El Mate también advirtió en su último informe que la inflación se sigue acelerando. En marzo los precios se incrementaron 3,4 %, máximo registro en 11 meses. La inflación lleva casi un año escalando a pesar del brutal recorte fiscal, de la pérdida de ingresos de la población y del freno de las principales actividades económicas.

Respecto a los salarios, el informe indicó que en los últimos 6 meses los salarios privados cayeron 4 puntos adicionales y los salarios estatales perdieron 5 puntos más de lo que ya venían perdiendo. Por caso, el salario estatal quedó 23 % por debajo del nivel que tenía al asumir Milei. Cada estatal perdió 12,4 millones de pesos desde entonces. En tanto, el salario real en el sector privado quedó 8 % por debajo del nivel que tenía al asumir Milei. Cada trabajador acumula una pérdida de 2,26 millones de pesos.

En rigor, 83,4 billones de pesos es el total de la transferencia de ingresos que se produjo en la economía por la caída del costo salarial. Además del bolsillo asalariado, también pierde el Estado por la menor recaudación y se desfinancian las obras sociales y los sindicatos.

Por otra parte, el poder de compra de las jubilaciones es 24 % menor al de 2023 y cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 6,2 millones de pesos. “Los que cobran la mínima perdieron el 30 % de su poder de compra y acumulan una pérdida equivalente a 7,4 jubilaciones de 2023”. reseñaron desde Mate.

El ajuste de Milei

Como conclusión, Mate resaltó que el ajuste se sigue profundizando. “No sólo cae el gasto, sino también la recaudación. El Estado se achica, abandona su rol de orientador de los excedentes generados socialmente y desprotege a su población", apuntaron.

La pérdida acumulada de recursos corrientes desde que gobierna Milei supera los 39 billones de pesos para la Administración Pública Nacional. El Estado “ahorró” 133 billones de pesos desde que gobierna Milei. Entre los principales recortes destacan el abandono de la obra pública, la reducción de salarios y jubilaciones y el desfinanciamiento de la educación.

En paralelo, se registró un récord de giros de utilidades al exterior. En marzo las empresas con capital extranjero giraron 869 millones de dólares a sus propietarios del exterior. Se trata de la salida mensual de dólares por este motivo más fuerte de los últimos 15 años. Más de la mitad de las utilidades enviadas al exterior en marzo fueron giradas por empresas petroleras.

La economía muestra una fuerte generación de divisas a partir del comercio exterior, que acumuló más de 45.000 millones de dólares desde 2023. Sin embargo, más de la mitad de esos recursos se destinaron al pago de intereses de deuda.

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