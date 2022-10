El tablero. La rentabilidad y los gobiernos

La cúpula empresarial de las 500 compañías más grandes de la Argentina facturó más en ventas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que durante el de Mauricio Macri. Medido en dólares, el promedio durante el período 2012-2019 la facturación alcanzó los u$s 240.334 millones anuales y se destacan las del período 2012-2015, donde esa cifra asciende a u$s 258.767 millones. En cambio, contrasta con los ingresos de la etapa 2016-2019 que suman u$s 221.901 millones.