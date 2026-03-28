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Economista advierte sobre la creciente tensión social

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, advirtió que “si los grandes centros urbanos no ven mejoras, puede haber un problema”

28 de marzo 2026 · 19:42hs
Lorenzo Sigaut Gravina

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina advirtió que la economía argentina atraviesa una dinámica “dual”, con sectores altamente competitivos que generan divisas pero sin impacto suficiente en el empleo y el consumo urbano, lo que podría derivar en tensiones sociales si no se corrigen los desequilibrios.

El director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra describió que existen “dos realidades” que conviven en el país. Por un lado, destacó el desempeño positivo de actividades como la energía, la minería y el agro, que generan exportaciones y dólares genuinos.

El economista remarcó que el problema aparece en la “otra Argentina”, donde predominan la industria y la construcción con una demanda interna debilitada y mayor competencia de importaciones. “La industria enfrenta una demanda interna bastante anémica y además compite con productos importados. A la hora de exportar, con un dólar apreciado, es muy difícil”, indicó.

Esa heterogeneidad se refleja también en la inversión y el empleo. Aunque hay desembolsos importantes en sectores como Vaca Muerta o la minería, Sigaut Gravina sostuvo que “a nivel agregado hace tres trimestres que no crece la inversión” y que los sectores intensivos en capital generan pocos puestos de trabajo.

Crisis en los hogares

El análisis también incluyó la situación de los hogares. Según el economista, el endeudamiento y las tasas elevadas presionan el consumo. “La carga de servicios de deuda llegó a más del 25% de la masa salarial formal. Está chupando mucho de los ingresos”, explicó, y agregó que la morosidad familiar “supera el 10%, algo inédito en la Argentina”.

Sigaut Gravina consideró que el gobierno prioriza el ajuste y la competitividad sectorial antes que medidas expansivas. “El gobierno confía en la destrucción creativa, pero esas transiciones son muy dolorosas”, afirmó.

Tensión social

En cuanto a las perspectivas macroeconómicas, Sigaut Gravina anticipó que la inflación se mantendría elevada. “En marzo vemos que arrancaría con tres y pico, y lo que estamos observando es que la inflación se va a parecer cada vez más a la del año pasado”, señaló, estimando un nivel anual cercano al 30%.

Advirtió que el escenario plantea un desafío político hacia adelante. “Si los grandes centros urbanos no ven mejoras, puede haber un problema”, dijo.

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