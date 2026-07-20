Abre la inscripción para que las pymes santafesinas participen del Business Forum 2026

La provincia abrió la inscripción para las rondas de negocios de la tercera edición del encuentro, que se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre en Rosario y Santa Fe Capital. Participarán más de 250 compradores internacionales de 50 países

La jornada para pymes se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre con sede principal en el Centro de Convenciones de La Fluvial, en Rosario y con actividades también en la ciudad de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe abrió la convocatoria para que pymes de toda la provincia participen de las rondas de negocios de la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), el encuentro de vinculación comercial e internacional más importante organizado por la provincia, que se desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre con sede principal en el Centro de Convenciones de La Fluvial, en Rosario y con actividades también en la ciudad de Santa Fe.

El evento reunirá a más de 250 compradores internacionales provenientes de 50 países, junto con inversores, representantes institucionales y alrededor de mil empresas oferentes de sectores estratégicos , con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales, impulsar las exportaciones y fortalecer la inserción internacional del entramado productivo santafesino.

Además de las tradicionales rondas de negocios, la agenda incluirá un foro de inversiones, conferencias, charlas técnicas, espacios dedicados a startups, capacitaciones, workshops, encuentros sectoriales y visitas a empresas de distintos puntos de la provincia. En esta edición, el encuentro ampliará su alcance territorial con actividades tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe y recorridas por diferentes circuitos productivos.

La convocatoria está dirigida a empresas de una amplia variedad de sectores , entre ellos alimentos y bebidas, maquinaria agrícola, autopartes, metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, energías renovables, construcción, muebles, textiles, calzado y turismo de reuniones, entre otros rubros que integran la matriz productiva provincial.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que el Santa Fe Business Forum busca "acercar el mundo a nuestras empresas, generando oportunidades concretas para que más pymes exporten, crezcan y generen empleo". En ese sentido, afirmó que la iniciativa sintetiza "el Modelo Santa Fe, basado en la producción, la infraestructura, la logística y la innovación como motores del desarrollo".

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, aseguró que el objetivo de la provincia es profundizar la internacionalización de las empresas santafesinas y consolidar al foro como una herramienta para ampliar su presencia en mercados externos. También destacó que se organizarán circuitos productivos para que los compradores internacionales puedan conocer empresas y polos industriales en distintas regiones de Santa Fe.

Las empresas interesadas en participar de las rondas de negocios ya pueden inscribirse a través de la plataforma oficial del Santa Fe Business Forum. La participación les permitirá acceder a reuniones con potenciales compradores e inversores, ampliar su red de contactos internacionales y explorar nuevas oportunidades de exportación.