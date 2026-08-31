Santa Fe Business Forum: una semana para conectar la producción provincial con el mundo

El Santa Fe Business Forum comienza este lunes con 250 compradores de 40 países y una agenda que incluirá rondas de negocios, inversiones y recorridos por empresas de la provincia

La tercera edición del encuentro comienza hoy en La Fluvial. Se esperan unas 6.000 reuniones de negocios.

Compradores internacionales, empresas santafesinas e inversores se conectarán para generar nuevas oportunidades comerciales durante cinco días en la tercera edición del Santa Fe Business Forum . El encuentro organizado por el gobierno de la provincia comienza este lunes en La Fluvial de Rosario y promete profundizar el vínculo entre la oferta productiva santafesina y la demanda de los mercados internacionales.

La agenda del foro se extenderá más allá de Rosario. Los compradores internacionales participarán de los denominados “circuitos productivos”, una iniciativa que permitirá mostrar en territorio la capacidad, tecnología y diversidad de la producción santafesina. Los circuitos abarcan unas 60 localidades de 15 departamentos, con 55 recorridos técnicos por más de 160 firmas locales vinculadas a sectores estratégicos.

De las giras participarán representantes de mercados tradicionales como Brasil, México, Estados Unidos, Uruguay, Chile y España, y de destinos menos habituales, como Etiopía, Filipinas, Vietnam, Singapur, Australia y Canadá. Así, se amplía el mapa de oportunidades.

La tercera edición de Santa Fe Business Forum abre sus puertas hoy a las 9 y se extenderá hasta el 4 de septiembre. La Fluvial será nuevamente escenario de una intensa agenda que pondrá en contacto directo a firmas santafesinas con oportunidades concretas de negocios, inversión e internacionalización, pero también habrá un capítulo en Santa Fe Capital.

La propuesta concentrará el potencial productivo de la provincia y sus sectores estratégicos. La apertura oficial estará encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro. El mandatario santafesino será el encargado de dar el inicio formal a una semana destinada a mostrar al mundo una forma de hacer las cosas y lo mejor que tiene la invencible: su producción y su gente.

“El Santa Fe Business Forum vino para darle visibilidad a las empresas de la provincia y que el mundo pueda ver lo que producimos. Hace tres años pateamos el tablero e inyectamos energía y optimismo al sector productivo. Quienes pasan por acá se van motivados por los contactos, los acuerdos comerciales y la posibilidad de conocer nuevos mercados”, resaltó el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini.

Rondas de negocios

Uno de los principales ejes del Santa Fe Business Forum son las rondas B2B (business to business), que permiten a empresarios, productores y emprendedores mantener reuniones directas con compradores internacionales, de aproximadamente 30 minutos. Se trata de un mecanismo que facilita el contacto entre la oferta productiva santafesina y la demanda internacional.

En esta edición está prevista la participación de 250 compradores internacionales y 1.000 empresas nacionales, con una proyección de alrededor de 6.000 reuniones de negocios.

La composición de los compradores permite trazar un mapa de oportunidades para las empresas santafesinas. Brasil encabeza la lista con once compradores interesados en sectores que van desde alimentos y carnes hasta maquinaria agrícola y energías renovables.

México, en tanto, concentra demandas en nueve sectores, entre ellos videojuegos y producción audiovisual. Uruguay participa con compradores interesados en alimentos, carnes, lácteos y muebles, mientras que Chile y España mantienen una fuerte demanda vinculada con alimentos, lácteos y nutrición animal. Estados Unidos, por su parte, llega con interés en autopartes, construcción y genética.

La lista se completa con compradores de Etiopía, Congo, Gambia y Kenia, en África; Filipinas, Vietnam y Singapur, en el sudeste asiático; Australia, en Oceanía, y Canadá, en Norteamérica.

Foro de inversión

La tercera edición también contará con un espacio destinado a vincular empresas y emprendimientos con fondos de inversión. El Foro de Inversiones buscará generar nuevas oportunidades de acceso a capital, promover proyectos de expansión y acompañar el crecimiento de empresas con potencial de desarrollo.

En ese marco, se desarrollarán más de 40 foros de inversión con la participación de más de 250 startups, para vincular proyectos innovadores con inversores.

El programa se completará con una agenda de conferencias, charlas y masterclass a cargo de expertos nacionales e internacionales, con contenidos vinculados al comercio exterior, los negocios globales, la innovación, las inversiones y las nuevas oportunidades para las empresas.