La Capital | Economía | tesoro

Estiman que el Tesoro ya vendió u$s 400 millones para frenar el dólar

El gobierno volcó u$ 150 millones el jueves para contener la suba del tipo de cambio oficial. Aumentó el blue. Las altas tasas paralizaron los préstamos

4 de septiembre 2025 · 23:17hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Un equipo que tiene sus chispazos.

El dólar oficial subió un peso en el segmento mayorista, a $ 1.362,5, durante una jornada en la que el Tesoro vendió unos u$s 150 millones para contener la cotización. Las estimaciones privadas indican que se habría desprendido de u$s 400 millones en tres días.

El BCRA informó el jueves que los depósitos del Tesoro en las arcas de la autoridad monetaria bajaron en u$s 238 millones a u$s 1.431 millones el martes pasado. Con lo cual, si se descuentan pagos a organismos multilaterales por unos u$s 40 millones, las ventas oficiales en el mercdo único y libre de cambios en el primer día de intervención “blanqueada” se ubicaron en torno a u$s 200 millones.

La cotización minorista cerró a $ 1.382,69 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) lo hizo a $ 1.375. El blue subió $ 15 a $ 1.365 para la venta en las cuevas de la city porteña.

Los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $ 1.406 y que en diciembre llegará hasta los $ 1.557, lo que supera el techo de la banda. En total, se operaron u$s 1.428 millones este jueves en el mercado. En tanto, las reservas cayeron u$s 208 millones a u$s 40.635 millones.

El economista Federico Glustein señaló que en los últimos días se hizo evidente que existe “una avidez por el dólar que merece algún tipo de intervención para evitar la escalada que toque el techo de la banda”. Desde ABC Mercado de Cambios afirmaron que el mercado sigue condicionado por la intervención del Tesoro, “con una clara postura vendedora en $ 1.362 que funciona como muralla y limita la suba”.

El "techo de Quirno"

El “techo de Quirno” de $ 1.362, sin embargo, se ubica por debajo del nivel actual del dólar mayorista y de las proyecciones del mercado de futuros. Esta discrepancia refleja la tensión entre la estrategia oficial de estabilización cambiaria y las expectativas de los inversores.

El director del Banco Central, Federico Furiase, salió a defender la decisión del gobierno de intervenir en el mercado de cambios con los dólares que el Ministerio de Economía tiene depositados en la entidad rectora del sistema financiero, y consideró que la inestabilidad que se registra en los mercados está “encapsulada” en el momento político electoral.

“El Tesoro tiene la munición suficiente para atender problemas de liquidez en el mercado”, afirmó en el marco de una charla que brindó para la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la Argentina (Avira).

“En el piso, el Banco Central vende pesos; en el techo, compra pesos. Pero dentro de este concepto de libre flotación entre bandas, el Tesoro ha adquirido unos u$s 3.000 millones: los primeros u$s 1.500 millones mediante la colocación de bonos a un precio promedio de $ 1.130, y los segundos u$s 1.500 millones a través de compras en bloque, a un precio promedio de $ 1.250”, precisó.

Al rechazar las críticas recientes del exministro Domingo Cavallo, quien acusó hace unos días al Palacio de Hacienda de “improvisación”, el director del Banco Central subrayó que el programa de Gobierno “fue diseñado en distintas etapas justamente para tener la macro blindada en contextos que podrían complicarse por el lado político o internacional”.

Las acciones argentinas en Wall Street rebotaron hasta 5%, mientras que los bonos argentinos exhibieron mayoría de subas. El riesgo país cerró el miércoles con una leve baja de 5 unidades, a 893 puntos básicos, después del salto del 8,3% que pegó el martes, cuando tocó su nivel más alto desde mediados de abril.

Se cortó el crédito

La crisis ya afectó el financiamiento en pesos al sector privado, que mostró en agosto una clara señal de deterioro. El crédito a empresas cayó 2,3% mensual real, la primera baja después de 15 meses consecutivos de crecimiento. El retroceso se explica, sobre todo, por la marcada contracción en los adelantos en cuenta corriente, que se desplomaron 10,3% mensual real.

Según la consultora LCG, además de la suba de tasas, influyó la recomposición de liquidez tras el pago de aguinaldos en los meses previos.

La consultora de Emmanuel Álvarez Agis, PxQ, remarcó en la misma línea, que este nivel elevado de tasas producto de la salida de las Lefi afectó la economía real.

La tasa de adelantos a compañías saltó de 36% nominal anual a 85%, lo que derivó en un “apretón monetario” que explica la caída del crédito corporativo. En este sentido, calculó que, desde mediados de julio, los préstamos a empresas “acumulan una contracción del 6,6% en términos reales”.

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, también habló de la caída en los créditos en pesos tras la suba de tasas: “En relación a los préstamos comerciales, se reflejó una caída mensual en términos nominales del 1,3%”. En términos reales, la baja mensual fue del 3,2%, dijo.

Los pronósticos de los gurúes

Los gurúes del mercado elevaron sus pronósticos de inflación para lo que queda de 2025, en medio de la creciente volatilidad financiera desatada tras el cambio de esquema monetario. Para agosto pronosticaron 2,1%.

De este modo, los participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA), que incluyeron consultoras, centros de estudios y bancos, aumentaron en 0,4 puntos porcentuales su proyección para el mes que acaba de terminar, respecto de la encuesta anterior.

Para los meses siguientes los incrementos fueron más acotados e incluso la proyección de octubre se mantuvo sin cambios. De este modo, el sector privado espera que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendrá, con oscilaciones, en torno al 1,8% hasta enero.

Para el acumulado de 2025 ahora estima un 28,2%. Esto es 0,9 punto porcentual más que en el REM previo. Sin embargo, para los próximos doce meses, el pronóstico retrocedió 0,2 punto, hasta el 20,9%.

Además, la estimación para el crecimiento del PBI de 2025 se recortó desde el 5% hasta el 4,4%, como resultado del “apretón monetario”.

Noticias relacionadas
En Santa Fe Business Forum se contactaron inversores y científicos.

La tecnología y los circuitos productivos, puntos fuertes del Santa Fe Business Forum

Acciones y bonos se sacuden en el medio de la crisis cambiaria y financiera.

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

el dolar oficial cerro este miercoles sin cambios, pero el blue en rosario se movio

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

El Santa Fe Business Forum se desarrolla en La Fluvial, de Rosario.

Santa Fe Business Forum: 3 mil rondas de negocios para conectar a empresarios con el mundo

Ver comentarios

Las más leídas

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

Segunda Edición del Social Running Humano

Segunda Edición del Social Running Humano

La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes celebró sus 55 años

La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes celebró sus 55 años

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M., expareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de Los Monos. La mujer ya había sido apresada
Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Ovación
Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

La selección que se viene: Franco Mastantuono debutó de titular y se afianza Thiago Almada

La selección que se viene: Franco Mastantuono debutó de titular y se afianza Thiago Almada

Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el viernes llega con sol, pero el frío aún no se va
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el viernes llega con sol, pero el frío aún no se va

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Un libro propone un giro afectivo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación
la region

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos