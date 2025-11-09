La Capital | Opinión | Milei

La ilusión de la estabilidad: el esquema cambiario de Milei y el salvavidas condicionado de Wall Street

Un análisis de la coyuntura económica y los días por venir del gobierno del presidente Javier Milei

Julián Guarino. Especial para La Capital

Por Julián Guarino. Especial para La Capital

9 de noviembre 2025 · 06:30hs
Scott Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dio un apoyo clave al presidente Javier Milei.

En un contexto de creciente volatilidad económica, el presidente Javier Milei ha reiterado con vehemencia su compromiso con el esquema cambiario actual, caracterizado por bandas de flotación que se amplían gradualmente un 1% mensual, sin modificaciones abruptas ni intervenciones directas en el mercado. “Las bandas están para que se amplíen con el tiempo, hasta volverse irrelevantes”, afirmó esta semana en Miami, Estados Unidos.

Paralelamente, el gobierno ha descartado sumar reservas de manera forzada, apostando a una acumulación “genuina” impulsada por la disciplina fiscal y la mejora en la demanda de dinero. Sin embargo, esta narrativa choca frontalmente con la realidad: las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentran en terreno negativo, rondando los -11.000 millones de dólares, con vencimientos de deuda por 4.500 millones en enero de 2026 que agravan el riesgo país, aunque este venga de caer más de 40%.

La contradicción es palmaria. Mantener el esquema cambiario sin alteraciones exige liquidez inmediata para defender el tipo de cambio y evitar una corrida sobre el dólar, pero el Ejecutivo no contempla inyecciones de reservas vía emisión o controles más estrictos.

En este vacío, emerge como única vía viable un préstamo de hasta 20.000 millones de dólares de un consorcio de bancos estadounidenses (liderado por JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup), que complementaría el swap bilateral de idéntico monto con el Tesoro de Estados Unidos, oficializado el 20 de octubre pero aún inactivo a la espera de un tratado comercial.

El préstamo de u$s20.000 millones se destinaría a recomprar deuda soberana en el mercado secundario, generando ahorros fiscales y aliviando presiones sobre el BCRA, pero su concreción pende de un hilo: las exigencias de garantías por parte de los bancos, que rechazan de plano cualquier colateral argentino por el historial de nueve defaults del país.

Los prestamistas de Wall Street, cautelosos ante un riesgo soberano calificado como especulativo por Moody’s y S&P, insisten en avales directos del Tesoro estadounidense, específicamente a través del Exchange Stabilization Fund (ESF), un fondo con más de 280.000 millones en activos que incluye divisas, oro y Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI.

Estructuras híbridas

Fuentes cercanas a las negociaciones revelan que se discutieron estructuras híbridas, como “swaps de rentabilidad total” respaldados por flujos de exportaciones de commodities (soja, litio o cobre). Sin embargo, hoy se considera más probable los “backstops implícitos”.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, ha matizado esta semana que “el préstamo puede que no sea necesario” gracias a las reformas mileístas que reducen la inflación y atraen capital, pero la pausa en las discusiones finales subraya la fragilidad: sin el aval de Bessent, no hay desembolso.

Esta dependencia de garantías externas no es solo un tecnicismo financiero; revela la desconfianza profunda hacia las instituciones argentinas. Los bancos no solo evitan activos locales como garantía (reservas del BCRA o bonos soberanos), sino que exigen seniority en los pagos, priorizando su cobro sobre otros acreedores en caso de insolvencia.

El FMI pide y deberá esperar

Aquí irrumpe el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya relación con el Gobierno se ha tensado en las últimas semanas. El EFF de u$s20.000 millones aprobado en abril pende de desembolsos condicionados a reformas fiscales y acumulación de reservas “auténticas”, pero las discusiones con el FMI se han intensificado. La directora Kristalina Georgieva ha sido inequívoca: el apoyo bilateral estadounidense debe “complementar, no competir” con los programas multilaterales.

Sin embargo, la estructura propuesta por los bancos generaría una subordinación de la deuda con el FMI (que asciende a más de 60.000 millones) frente a las obligaciones con Wall Street, violando las reglas de igualdad en el tratamiento de deudas soberanas. Representantes europeos y asiáticos en el directorio del FMI demandan “cláusulas de no subordinación” en el acuerdo bancario, bajo amenaza de retrasos en los desembolsos, que podrían dilatarse si se percibe un “crowding out” que priorice pagos al Tesoro de EEUU (como intereses del swap o del préstamo al 7-9% con plazos de 5-7 años).

Analistas como Brad Setser del Council on Foreign Relations ven en el ESF un “parche temporal”, mientras legisladores demócratas como Elizabeth Warren critican en cartas abiertas el uso de fondos públicos para respaldar préstamos privados a un país “volátil”.

Anuncio bajo sordina

En este contexto, el Tesoro de Estados Unidos se prepara para salir de garante del préstamo de los bancos, un movimiento que altera el equilibrio de las negociaciones. Hay un dato que debe sopesarse con cuidado: la Quarterly Refunding Statement (Declaración Trimestral de Reembolso), emitida hace apenas algunas horas por Brian Smith, subsecretario adjunto de Finanzas Federales del Departamento del Tesoro de EEUU, detalla un plan integral de refinanciamiento de la deuda pública que incluye la emisión de US$125.000 millones en valores del Tesoro para cubrir el vencimiento de aproximadamente US$98.200 millones en títulos en manos privadas el 15 de noviembre.

El detalle que no debe pasar desapercibido es que este recambio de deuda generaría un aumento neto de caja de unos US$26.800 millones para el Tesoro de mano de inversores privados. Específicamente, en el ámbito de las recompras (buybacks), el Tesoro anticipa adquirir hasta US$38.000 millones en títulos off-the-run (es decir, valores del Tesoro más antiguos y menos líquidos que no son los más recientemente emitidos (on-the-run), los cuales suelen negociarse con mayor volumen y menor spread en el mercado secundario) distribuidos en diversos tramos y buckets de madurez para respaldar la liquidez general del mercado. Esto implica operaciones específicas por US$13.000 millones (cupones nominales de 10 a 20 años y de 20 a 30 años e intervenciones en TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities).

Adicionalmente, se prevé hasta US$25.000 millones en el bucket de 1 mes a 2 años exclusivamente para fines de gestión de efectivo (cash management). Esta maniobra, que libera liquidez, podría evidenciar que el Tesoro se prepara para respaldar el crédito de los bancos.

En este tablero, el viaje de Milei a Miami cobra relevancia estratégica: no solo buscó cerrar con Dimon y Bessent, sino navegar la “pelea soterrada” entre el FMI y JP Morgan, postergada por la revisión informal del directorio en dos semanas.

Fuentes del Ministerio de Economía admiten que un acuerdo híbrido (FMI priorizado en reservas líquidas y bancos en flujos de bonos) podría desbloquear el paquete, pero el riesgo persiste: sin reservas genuinas, el esquema cambiario se sostiene en un castillo de naipes.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei condenó al socialismo y elogió a Donald Trump en su discurso en Miami.

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

Patricia Bullrich ya se reunió con los miembros de la futura bancada libertaria en la Cámara alta nacional.

Bullrich asume como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Javier Milei elogió a Lionel Messi en un foro en Miami. 

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Victoria Villarruel les contestó a los libertarios que la acusaron de traicionar a Milei. 

Villarruel les respondió a los libertarios que la acusan de traidora: "No robo, laburo mucho"

Ver comentarios

Las más leídas

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Lo último

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Un proyecto en el Concejo busca eliminar la regla que puso fin a los barrios cerrados. “Rosario ha perdido miles de millones en inversiones genuinas”, aseguran

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

El renunciamiento que no fue y el futuro de Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El renunciamiento que no fue y el futuro de Provincias Unidas

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

Por María Laura Cicerchia

Policiales

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina
Zoom

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario
La Ciudad

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Ovación
El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Ovación

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La Ciudad
Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Economía

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"