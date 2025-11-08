Caputo adelantó posibles modificaciones de las bandas cambiarias

En Estados Unidos, el ministro habló frente a inversores de eventuales cambios de la política monetaria en los próximos 30 días

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, se reunió con inversores y banqueros en Estados Unidos.

En su reciente paso por Nueva York junto al presidente Javier Milei, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo , mantuvo un encuentro con inversores , en el marco de una reunión organizada por el banco JP Morgan.

En ese cónclave, el funcionario dijo que planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas , incluso si el peso opera dentro de su banda cambiaria.

El ministro aclaró que Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina sino que la mantendrá operando dentro de bandas establecidas.

Pero Caputo dijo que podría considerar acelerar el ritmo de ajuste de las bandas al 1,5% mensual , dependiendo de la inflación y la demanda de pesos.

Con ese cambio, el peso continuaría depreciándose de forma gradual, aunque con mayor flexibilidad operativa.

En la actualidad, los límites superior e inferior del rango operativo se ajustan 1% por mes, lo que permite que el peso se debilite gradualmente.

El jefe del Palacio de Hacienda también defendió el actual esquema como una transición necesaria hasta alcanzar un equilibrio fiscal y financiero sostenido.

Caputo espera presentar el plan completo —incluido un cronograma para la acumulación de reservas, la recompra de deuda y un bono de “deuda por educación”, que ya fue anunciado— dentro de 30 días.

Si bien los funcionarios argentinos negaron cualquier intención de cambiar el régimen cambiario, Caputo dio señales de que modificaría las reglas para permitir que el gobierno compre dólares cuando el peso opere dentro de la banda y la liquidez del mercado es fuerte.

Caputo no especificó cuándo comenzarían las compras de dólares, pero dijo que espera que la moneda siga apreciándose a medida que crezca la demanda de pesos.

La Argentina planea recomprar los bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030 (GD29 y GD30) utilizando una fuente de financiamiento más barata.

Caputo aprovechó su estadía en Miami y Nueva York para mantener encuentros con inversores y banqueros internacionales, en momentos en que la Casa Blanca refuerza su apoyo financiero a la Argentina.