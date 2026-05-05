Imputarán a un hombre de 68 años por el homicidio de su cuñado en una discusión

La Fiscalía ordenó la detención en el inicio de la investigación sobre la muerte de Luis Abel Cuatrín, que además era vecino del sospechoso

La audiencia sobre el homicidio de realizará en el Centro de Justicia Penal.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este martes que imputarán al detenido por el homicidio de su cuñado . La medida se dio a conocer luego de la autopsia del cuerpo de Luis Abel Cuatrín , involucrado en una discusión familiar antes de su fallecimiento.

Julio V. tiene 68 años y había sido demorado el día anterior, poco después de la muerte de la víctima en Piedras al 2700 y en ese momento trascendió la hipótesis de un golpe accidental durante un altercado. En base a los resultados iniciales de la investigación, la fiscal Marisol Fabbro ordenó que permanezca bajo arresto.

Según fuentes judiciales, Cuatrín fue agredido alrededor de las 12.30 del mediodía en inmediaciones del barrio San Francisco Solano . La policía intervino tras la denuncia y pidió asistencia médica por problemas de salud. Poco después, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó el deceso dentro de su domicilio.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que el hombre de 70 años discutió con un vecino. De acuerdo a la versión preliminar, el sospechoso es un pariente suyo que vive en el mismo terreno. Al parecer, ambos protagonizaron una disputa por la escritura de una de las casas .

Después de este incidente, Cuatrín empezó a tener dificultades para respirar. Finalmente se descompensó y murió antes de que pudieran trasladarlo a un hospital o reanimarlo.

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En base al examen forense del cadáver, la fiscal pidió la detención del hombre que estaba demorado. En los próximos días será imputado por el homicidio, aunque todavía no se confirmó la fecha de la audiencia.

Durante la jornada, la Policía de Investigaciones (PDI) se dedicó a buscar rastros en la zona donde vivían la víctima y el presunto autor del asesinato. Además, el MPA solicitó entrevistas a familiares y otros testigos con el fin de esclarecer el episodio.