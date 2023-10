El PBI está en el nivel de 2015 y los salarios 20 puntos abajo

“Lo novedoso es la expansión de la pobreza entre los trabajadores formales asalariados en el sector privado: casi 2 de cada 10 personas en esta condición, son pobres”, indican los economistas de Mate.

Otra de las características de este cruce entre mercado laboral e ingresos muestra que “ocho años atrás, con la misma tasa de desocupación la pobreza era un tercio menor a la actual”, indica el relevamiento y “la recuperación económica post pandemia independizó estas dos variables íntimamente ligadas”.

En ese sentido, mientras los niveles de desempleo en 2023 llegan al 6% de la PEA, la pobreza alcanza al 40% de la población.

A la hora de repasar hacia dónde van los excedentes del capital en la economía argentina, el estudio de Mate muestra que hay una progresiva “dolarización” de los mismos.

Explica que la liberalización cambiaria y el cambio distributivo implicaron la fuga de casi 120 mil millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri. En cambio, durante la gestión de Alberto Fernández “el problema cambió y una parte importante de la dolarización toma la forma de costos financieros”.

Durante la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner, los excedentes dolarizados llegaban a u$s 77.167 millones; en su segundo mandato bajaron a u$s 11.794 millones. En la gestión macrista ascendieron a u$s 119.535 millones y en el gobierno actual a u$s 16.186 millones.

Aquí nuevamente surge uno de los problemas centrales de la economía argentina que es la restricción externa. Desde Mate explican que “hay pocos dólares para tanta demanda”. El balance cambiario muestra que entre diciembre de 2019 y agosto de este año, el saldo neto acumulado dio negativo en u$s 30.434 millones.

Así, “la presión sobre los dólares crece en un contexto de déficit externo”, indica Mate y explica que durante el gobierno de Macri, el comercio exterior “tampoco generó los dólares que se fugaron, de allí la urgencia de los sectores concentrados por endeudarse con el exterior”.

Mate da cuenta de los límites del ajuste en la economía argentina. Indica que hasta que ocurrió el envío de dólares del FMI, el ajuste del gasto era importante, pero por la caída de la recaudación de derechos de exportación, no alcanzó a reducir el déficit. “El Estado nacional gasta 15% menos que en 2015”, señaló y planteó que hoy la Argentina tiene “una economía con el mismo tamaño que en 2015 pero los ingresos fiscales son 15% menores”.

“En el gobierno de Macri se produjo una brecha que sólo se saldó parcialmente con el impuesto a las grandes fortunas”, dijo.