El lunes se celebra el Día del Empleado de Comercio y los negocios rosarinos no abrirán sus puertas

El lunes 30 de septiembre los trabajadores mercantiles celebrarán el Día del Empleado de Comercio y los negocios, supermercados y shoppings de la ciudad no abrirán sus puertas.

En el convenio se fija como feriado nacional el festejo del Día del Empleado de Comercio el próximo lunes 30 de septiembre. La fecha acordada coincide con la propuesta nacional llevada adelante por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Conforme a la Ley 26.541la conmemoración se había establecido para el 26 de septiembre de cada año.

Ricardo Diab, secretario General de Came y presidente de la Asociación Empresaria, resaltó que “desde hace años” se acompaña la propuesta del sindicato de empleados de comercio. “Nosotros creemos necesario y conveniente acompañar en este caso, ante la propuesta de que sea el lunes 30, es que a muchos los va a mejorar y beneficiar. Y esto es para todo el país, o sea, es un acuerdo entre Faesis y las cámaras que nosotros conformamos. Así que entendemos que va a ser un beneficio y es necesario que así lo tenga. Aclaramos que no es un feriado nacional en general porque es solamente para empleados de comercio. El empleado de comercio no tiene obligación de ir a trabajar, esto lo toma como su día y es pagado como corresponde. Esto significa que todos los locales que tengan empleados van a estar cerrados”, indicó.

Verónica Solmi, gerenta de Casar, agregó: “Es un acuerdo que venimos trabajando hace muchísimos años. En Rosario la cámara siempre adhiere y es importante informar a la población que la mayoría de los supermercados estarán cerrados el lunes 30 de septiembre”.