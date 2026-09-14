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Presupuesto: obra pública y educación, los rubros con los recortes más profundos del año

Un informe de Cepa muestra caídas de hasta el 100% en algunos programas. La Secretaría de Inteligencia ganó participación en el gasto

14 de septiembre 2026 · 19:11hs
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La motosierra de la economía en acción. Javier Milei

La motosierra de la economía en acción. Javier Milei, en su época de candidato a presidente por La libertad Avanza.

En la previa a la presentación del Presupuesto nacional 2027, se conocieron algunos números sobre la ejecución para el período actual: cayó 32% en agosto frente al mismo mes de 2023, según un informe de el Centro de Economía Política Argentina (Cepa). Respecto a agosto de 2025 la caída es mucho más moderada: 1%. El contraste confirma que el grueso del ajuste ya se había consolidado en los años previos, y que 2026 profundiza una tendencia que viene de arrastre, indicaron.

Al menos diez programas nacionales tuvieron ejecución nula en agosto. Entre ellos, Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente —pensado para nivelar salarios docentes entre provincias—, el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, la Economía Social, el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, las Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, las Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, la Infraestructura en Municipios y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Todos siguen figurando en el presupuesto, pero no recibieron un peso en lo que va del año.

Por finalidad presupuestaria, Servicios Económicos acumula una caída del 69% contra 2023. Dentro de ese bloque, Comercio, Turismo y Otros Servicios retrocedió 86% y Comunicaciones 85%. En materia vial, la Dirección Nacional de Vialidad cayó 83%, el programa de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación 95%, la Construcción de Rutas Seguras 94% y la Construcción de Túneles y Puentes Grandes 78%. El Desarrollo de Obra Pública se redujo 98%, la Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios 80% y el Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo 96%. Vivienda y Urbanismo, como función, se derrumbó 99% y Agua Potable y Alcantarillado 92%.

En educación, además de los programas en cero, la Infraestructura y Equipamiento cayó 97%, las Acciones de Formación Docente 92% y la Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes 85%. El Desarrollo de la Educación Superior tuvo una baja más moderada, del 39%.

En ciencia y tecnología, la Promoción de la Investigación y la Innovación se redujo 89%, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 65%, el Conicet 35%, la Coneau 33%, el Servicio Meteorológico Nacional 38% y la Fundación Miguel Lillo 31%.

Las partidas para la salud

La Superintendencia de Servicios de Salud retrocedió 61% y los hospitales nacionales muestran caídas de entre 28% y 51%, según el establecimiento. Programas como la Atención Sanitaria en el Territorio y la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles quedaron directamente en cero, mientras que la Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas cayó 79% y la Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra, 60%. La excepción es Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció 30%, indicaron desde el Cepa.

En desarrollo social, el Inaes cayó 80%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 75%, el Plan Nacional de Protección Social 97% y los Comedores Comunitarios y Merenderos 62%. La Prestación Alimentar retrocedió 37%. La Ansés, con mucho peso en el gasto total, tuvo una caída más acotada, del 6%, aunque dentro de ese universo las Asignaciones Familiares crecieron 13% y la Pensión Universal para el Adulto Mayor cayó 36%.

Entre las fuerzas federales, la Policía Federal cayó 35%, Gendarmería y Prefectura Naval 32% cada una. En las fuerzas armadas, el Ejército retrocedió 20%, la Armada 22% y la Fuerza Aérea 23%; la excepción fue el Estado Mayor Conjunto, que aumentó 32%. En desarrollo productivo, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cayó 77%, el INTI 53%, el Instituto Nacional de Semillas 52% y el Inta 26%. En energía, la Comisión Nacional de Energía Atómica retrocedió 34% y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad 32%, pese a las menciones oficiales a un eventual "Plan Nuclear Argentino".

En justicia y derechos humanos, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual cayó 73%, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 58% y la Procuración Penitenciaria 35%.

Las transferencias del Tesoro a provincias y municipios muestran uno de los ajustes más severos: la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios cayó 98%, la asistencia a entes de Obras Públicas 93%, la de Transporte 53% y la de Energía 86%.

En ese escenario de ajuste generalizado, dos partidas van a contramano. La Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, aumentó su ejecución 42% respecto de 2023. Y los Servicios de la Deuda Pública, que ya representan el 12% del gasto total ejecutado, ganaron peso dentro de la estructura presupuestaria. Seguridad Social, con una caída del 10%, sigue siendo la función con mayor participación: concentra el 58% del gasto total, precisaron desde Cepa.

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