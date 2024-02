El gobierno nacional oficializó el decreto que desregula las obras sociales

Además, especifica: "El plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una entidad de medicina prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660. En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma entidad de medicina prepaga”.

El decreto instruye a la Administración de Federal de Ingresos Públicos y a la Superintendencia de Servicios de Salud a adoptar las medidas complementarias y deroga los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 9 del 7 de enero de 1993, el Decreto 638 del 11 de julio de 1997 y la Resolución Conjunta 170 del ex ministerio de Salud y Acción Social, así como el Decreto 334 del ex ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, y el 241 del ex ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 18 de marzo de 1998.

"El presente decreto comenzará a regir el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial", concluye la norma.

"Los trabajadores tendrán libertad"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado la medida en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. “Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación”, señaló y añadió: “Esto terminará con la obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso en el sindicato que los nuclea”.

Asimismo, señaló que el Ministerio de Capital Humano denunció ante la justicia irregularidades en la compra de medicamentos destinados a los pacientes oncológicos o con patologías crónicas durante la gestión anterior”. Señaló que “el proceso era absolutamente impune”, que representa “la cara más cruel de la casta política”, y aseguró que “todos los que necesiten asistencia y medicamentos, la van a seguir recibiendo”.