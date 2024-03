El gobierno nacional confirmó que Mercedes Benz construirá una planta en Zárate

“Recordemos que Argentina hace más de una década que no crea empleo . Es una gran noticia que se suma a otros anuncios de inversión como el del puerto agroindustrial en Paraná y de la automotriz japonesa Toyota ”, destacó Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.

”La Dirección de Migraciones deportó a tres colombianos que habían robado en enero e intentaron darse a la fuga. Argentina dejó de ser tierra fértil para la llegada de delincuentes de otros países”, detalló.

Por otra parte, informó que el gobierno tomó la determinación de “despedir a dos delegados de la cartera de Turismo en Miami y en París”, quienes percibían ingresos mensuales por 13 mil y 9 mil dólares, respectivamente. “Forma parte del gran delirio en el que se encontraba el país”, subrayó.

Consultado sobre las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien este viernes cuestionó la decisión del presidente de impulsar que las Fuerzas Armadas participen de la lucha contra el narcotráfico, señaló: “No existen internas en el Gabinete. Ocurre que no somos una manada y hay algunos temas en los que opinamos diferente, y me parece muy bien que así sea. Al contrario, esto hace que el funcionamiento de los poderes sea mucho más sano y ágil si tenemos opiniones genuinas”.

Las polémica declaraciones de Victoria Villarruel

Villarruel aseguró en una entrevista en TN que no está de acuerdo con la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de Seguridad Interior, tal como pretenden la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, para casos de terrorismo, como en lo referido a la ola de violencia narcocriminal en Rosario.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo: la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70", sostuvo. Y añadió: "El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”.

La vicepresidenta explicó que con la legislación vigente si un agente del Estado lucha contra el terrorismo “el plexo legal no lo permite” ya que “los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior”.