El gobierno anunciará en breve la nueva "licitación corta" por la hidrovía

En ese ámbito, Beni explicó que, tras haberse anulado la anterior compulsa a mediados de marzo, la AGP realizó algunas modificaciones en los textos del pliego para la licitación que definirá quien se quedará a cargo del mantenimiento del canal por el término de 180 días corridos prorrogables, y con un presupuesto oficial estimado de u$s 80 millones.

“Vamos a sostener el servicio hasta que llegue un nuevo prestador, no quiero ser presa de la fecha pero ya tenemos los pliegos listos para la licitación de un contratista de obra”, dijo durante un break del encuentro desarrollado bajo la consigna de “Transporte y producción para el desarrollo nacional”. El funcionario señaló que tomó nota de algunas observaciones que se hicieron sobre los pliegos, lo cual generó algo de demora en la confección.

La AGP administra el canal fluvial hasta que aparezca un prestador a largo plazo, mientras el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable creado en agosto pasado organiza la llamada “licitación larga” para la gestión futura y a largo plazo de la vía navegable. Una vez que eso ocurra, adjudicará el contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la vía por la que se traslada el 80% del comercio exterior argentino.

Ariel Sujarchuk, presidente el Ente adelantó durante su presentación en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario que la primera reunión del organismo se realizará en Rosario el próximo 11 de mayo.

Con presente completo de autoridades y empresarios ligados a la actividad portuaria y el transporte, el momento más caliente de la jornada llegó de la mano de Juan Carlos Schmid, secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento, cuando en su discurso se quejó de la “inacción en las políticas públicas” para la hidrovía.

En un intenso diálogo con el alma mater del encuentro, Juan Carlos Venesia, el titular del gremio que reúne a los trabajadores del dragado se quejó porque “existe una especie de Triángulo de las Bermudas, entre la Administración General de Puertos (AGP), la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables y el Ministerio de Transporte, que impiden por superposiciones que se den políticas claras”.

El ex cosecretario general de la CGT apuntó al nivel máximo del Poder Ejecutivo para “que resuelva los conflictos internos y gestione, ejecute, porque la concesión terminó en abril pasado y todavía no hay nuevo operador”. Advirtió, en ese sentido, que se están perdiendo muchas oportunidades que hoy presenta el escenario internacional. La hidrovía es la autopista por la cual entran y salen los dólares para gobierno y nos preocupa no ver políticas que ordenen la actividad”, dijo.

En la misma sintonía, llamó a revisar la ley de 1994 que puso en marcha el programa de la hidrovía Paraná - Paraguay porque “fue hecho a medida del Consenso de Washington y ata a la Argentina en la posibilidad de desarrollar negocios en su propio territorio, ya que hoy tiene que someterse al consenso de Brasil, Paraguay y Bolivia”.

Le apuntó que barcazas de estos países dominan el transporte en la hidrovía. “Todos los años bajan 22 millones de toneladas hasta Timbúes y el país no transporta nada, ¿esto es sólo un problema para los sindicatos o debería ser un problema de todos?”, disparó.

También se lamentó porque, con la concesión privada (“cuyas extensiones se trataron en la Bicameral del Congreso con la participación de todos los partidos”, dijo) el Estado perdió “el conocimiento, la historia clínica de la Cuenca del Plata, que hoy se declama que se quiere recuperar como gran novedad”. Y recuperarlo, advirtió, tomará tiempo.

Lleno total

La apertura del 16º Encuentro Argentino de Transporte Fluvial contó con la participación del Secretario de Transporte, Diego Giuliano; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana; el Secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, Sebastián Chale; el presidente de la Bolsa de Comercio, Miguel Simioni y el Director del Programa de Infraestructura Regional, Juan Carlos Venesia.

En ese marco Giuliano expresó: “Desde el Ministerio de Transporte de la Nación pudimos construir estos años, junto al ministro Guerrera, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, una política nacional de transporte que incluye inversiones récords en materia ferroviaria, como hicimos con La Picasa y la obra de circunvalación de Santa Fe, que reduce costos logística y agiliza los tiempos para llegar con la carga a los grandes puertos”.

”En relación a la vía navegable troncal, por decisión de nuestro presidente creamos un ente nacional con la participación de las provincias involucradas. El federalismo se demuestra andando, construyendo nuestro sistema ferroviario, reconstruyendo nuestros puertos, invirtiendo. Y lo estamos haciendo”, agregó.