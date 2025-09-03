La Capital | Economía | dólar oficial

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Luego del anuncio de que el Tesoro venderá divisas, el dólar oficial descomprimió el martes y se mantuvo estable este miércoles.

3 de septiembre 2025 · 17:53hs
El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró estable a $1.361,5 (subió solo 50 centavos) tras perder $11 el martes, luego de que el Gobierno anunciara que iba a empezar a intervenir en el MULC a través de las divisas que el Tesoro tiene en las arcas del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s344.136 millones y en futuros u$s1.415 millones, indicaron fuentes del mercado.

Por su parte, el dólar oficial operó a $1.334,74 para la compra y a $1.377,10 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicion{o en $1.787,50. Mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiz{o a $1.345,84, según Bitso.

Para completar las diversas cotizaciones, el blue bajó 10 pesos y cerró este miércoles a $1.334 para la compra y $1.364 para la venta, según un relevamiento en la city de Rosario.

Mientras que dentro de los bursátiles, el dólar MEP cotizó a $1.371,81 y la brecha contra el mayorista es 0,7% y el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.375,46, por lo cual la brecha también la brecha es del 1%.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, aseguró en esta jornada que: "El anuncio del Tesoro sucede en un contexto en que, si bien no se ha dado una corrida sobre la cotización como en otros episodios de tensión, si viene viéndose una tendencia al incremento en la presión compradora. Si bien no se especificó hasta cuando se podría intervenir ni con qué monto, vale comentar que el Tesoro tiene en el BCRA aprox. u$s1.680 millones con los que podría intervenir".

