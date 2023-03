El dólar blue se tensó y el Banco Central volvió a vender

El ente monetario ya vendió u$s 1.628 millones en marzo. El contado con liqui bajó y subieron las acciones. Wall Street teme ahora la recesión

El BCRA sigue aguantando la demanda de divisas en un contexto en el que casi no le entran dólares por la sequía.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue aguantando la demanda de divisas en un contexto en el que casi no le entran dólares a raíz de la sequía que recortó la producción agropecuaria. Ayer vendió u$s 74 millones y ya se desprendió de u$s 1.628 millones en marzo. En medio de esta batalla desigual, el dólar blue pegó ayer un salto de $ 7 pra ubicarse cerca de los $ 400 en la city porteña.