Y un día volvió a casa Marco Ruben, un talismán para la victoria de Central sobre Racing

El goleador histórico de Central, Marco Ruben, regresó después de 17 meses y apenas entró llegó el triunfo sobre Racing de Enzo Copetti. Tuvo una clara.

Marco Ruben, en el centro del festejo de Central, en el gran triunfo sobre Racing que lo depositó en semifinales.

Con dos hombres más luego de la expulsión de Marco Di Césare en el inicio del primer tiempo suplementario, en el último entretiempo del partido, Jorge Almirón produjo el cambios más significativo: el ingreso de Marco Ruben en su segunda vuelta a Central , y por Ángel Di María. Y al toque llegó el triunfo sobre Racing .

Es que sin tocarla, se rompió el empate apenas ingresó con el golazo de Enzo Copetti al inicio del segundo tiempo suplementario.

El 14 de diciembre del 2024, Central le ganaba a Belgrano 2 a 1 y Ruben se despedía por segunda vez del club de sus amores y del fútbol. Pero luego llegó lo sabido, la sorpresa de su segundo retorno, esta vez no solo a Arroyito sino a la actividad profesional.

Al banco de Central ante Independiente

Ruben fue al banco en el clásico pero no entró y sufrió algunas lesiones que lo fueron marginando en la consideración. Pero volvió al banco ante Independiente en los octavos de final y ahora sí pudo entrar al fin para disputar los últimos 15 minutos.

Lo valía porque Racing tenía dos menos, aunque Almirón sacó a Di María y también a Alejo Veliz, para que entre Carlos Quintana. Ruben no llegó a tener la presión del desnivel, por el golazo con que se despachó al minuto de la última mini etapa.

Ruben casi marca el tercero en un pase de Coronel a un minuto del final, pero la tiró afuera. No marcó pero fue el talismán del triunfo. Todo un símbolo de la clasificación.