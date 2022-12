El déficit fiscal acumulado a noviembre es 1,9% del PBI

La Secretaría de Hacienda informó que el déficit financiero, que computa el pago de capital e intereses de deuda, fue de $ 531.277,1 millones en noviembre (0,7% del PBI), y de $ 2.702.432,9 millones a lo largo de los once primeros meses de 2022 (3,55%del PBI).

En noviembre no se originaron rentas de la propiedad vinculadas a la emisión primaria de títulos públicos, mientras que el pago de intereses de la deuda, neto de pagos intra-sector público, fue de $ 303.438,8 millones.

Los ingresos totales del sector público nacional ascendieron a $ 1.42 billón y crecieron 79,4% interanual frente a noviembre de 2021. Los tributarios alcanzaron $ 1,26 billón (+83,4% interanual), motorizados principalmente por los recursos de la seguridad social y los asociados a la actividad económica.

Los gastos primarios del sector público nacional alcanzaron $ 1,65 billón (+77,9%.) en noviembre, y en el periodo enero-noviembre mostraron una variación interanual de 73%, lo que consolidó “un proceso de desaceleración del gasto primario real por quinto mes consecutivo”, afirmó la Secretaría de Hacienda.

Los subsidios energéticos alcanzaron los $ 124.388,5 millones, con un crecimiento de 26,6% respecto de doce meses atrás, muy por debajo de la inflación en similar período. El gasto de capital más que duplicó los valores respecto al año anterior: la inversión real cirecta alcanzó los $ 77.446,2 millones (+85,1% interanual).

Contacto con el FMI

Con estos números, el ministro de Economía, Sergio Massa, se pone a tiro con el cumplimiento de las metas acordadas para todo el año.

Por lo pronto, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene en agenda el análisis de la tercera revisión del programa acordado con la Argentina por u$s 45.000 millones, cuya aprobación definitiva allanará el camino para un desembolso de u$s 6.000 millones antes de que finalice el año.

La Argentina deberá afrontar pagos al FMI por un total de u$s 18.800 millones en 2023. Unos u$s 16.800 millones serán pagados por una cifra similar que le presta el propio organismo. El resto, otros u$s 2.000 millones, se cancelarán en forma neta.

En la última reunión de directorio que trató el tema, el Fondo Monetario no avanzó con ningún cambio al respecto, y pese a la insistencia del G20 en la última cumbre presidencial en Bali, Indonesia.

La semana pasada el FMI emitió un comunicado al respecto, en el que expresó que, como resultado de las reunión por este tema, no habrá modificaciones sobre el mismo al menos por el momento.

Los dólares

Por el lado de la acumulación de reservas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la rueda de ayer con compras por u$s 52 millones, favorecido por el incentivo que genera la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera, vigente hasta fin de mes.

El saldo positivo se suma a los u$s 1.075 millones que la autoridad monetaria adquirió durante las últimas tres semanas. De esta forma, el total asciende a casi u$s 1.127 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $ 230 por dólar.

Desde la puesta en vigencia de la medida el pasado lunes 28 de noviembre, el Banco Central logró atesorar divisas en 15 de 16 jornadas cambiarias.

Financiamiento

Por otra parte, las Secretarías de Finanzas y de Hacienda dispusieron la emisión de una letra del Tesoro a 177 días por $ 106.000 millones, a ser suscripta por jurisdicciones, entidades, empresas, entes y fondos fiduciarios del sector público nacional. La letra tiene fecha de emisión el 21 de diciembre, y de vencimiento el 16 de junio.