El déficit de cuenta corriente llegó a u$s 5.191 millones en el primer trimestre

El déficit de cuenta corriente se disparó a u$s 5.191 millones en el primer trimestre del año, frente a un resultado positivo corregido de u$s 903 millones a fines de 2024. El rojo en la balanza de servicios, por u$s 4.502 millones, y en el ingreso primario, relacionado con el flujo de inversiones, por u$s 3.333 millones. Uno de los subrubros más deficitarios fue el del turismo, que llegó a u$s 3.464 millones.