El Central subió fuerte la tasa y se desinflaron los dólares paralelos

Desde entonces, la cotización del dólar informal cayó con fuerza y cerró ayer con una caída de seis pesos, a $ 468. El Contado con Liquidación (CCL) cayó ayer $ 11,96 (2,5%), a $ 457,36, tras 10 jornadas consecutivas de suba.

En paralelo a la suba de la tasa de interés, el BCRA elevó el ritmo de depreciación del peso (crawling-peg) a niveles cercanos al 7%, en línea con la evolución de los precios de la economía. El economista y director de Eco Go Sebastián Menescaldi observó que esta decisión “es un avance hacia la neutralización de la inflación del mes pasado, teniendo en cuenta cómo quedó la tasa mensual y también, el ritmo de la devaluación”.

Por otra parte, las empresas agroexportadoras liquidaron divisas durante la jornada por más de u$s 75,7 millones, dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los u$s 1.560 millones ingresados desde que entró en vigencia la medida. El flujo de soja comercializada en el mercado de granos mostró ayer cierto repunte respecto a los volúmenes que se venían negociando. El miércoles se vendieron 252.788 toneladas toneladas de grano y así acumularon 1.856.087 toneladas por ese régimen.

A pesar del ingreso de dólares por parte del sector exportador, el Banco Central no pudo cerrar con saldo comprador y debió vender u$s 79 millones. Frente a esta delicada situación, el ministro de Economía viajó ayer a Montevideo, donde se reunió con directivos del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF para acordar el desembolso del organismo de u$s 690 millones durante los próximos 60 días, por líneas crediticias ya aprobadas.