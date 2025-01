El BCRA volvió a perder reservas y Caputo negó una devaluación

El Central no logra frenar el drenaje de dólares a pocos días de tener que afrontar un pago de deuda de más de u$s 600 millones con el FMI

El Banco Central (BCRA) vendió u$s 18 millones, luego de dos jornadas con saldo positivo. Mientras tanto, las reservas brutas internacionales se hundieron u$s 147 millones hasta los u$s 29.647 millones, mínimo de 2025. La semana pasada, el organismo había cerrado con un saldo vendedor de u$s 119 millones. Las divisas no abundan y en pocos días más el gobierno deberá afrontar un nuevo pago de intereses al FMI. Se trata de un vencimiento por alrededor de u$s 650 millones, que sumará presión a las reservas.