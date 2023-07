El BCRA vende dólares y yuanes, a la espera del acuerdo con el FMI

La autoridad monetaria vendió u$s 28 millones y 198 millones de la moneda china. El blue cerró sin cambios en la city porteña

El Banco Central vendió u$s 28 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por u$s 15 millones. En tanto, la autoridad monetaria se desprendió de 198 millones de yuanes, equivalentes a alrededor de u$s 27 millones.