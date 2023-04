El BCRA sumó reservas pero la suba de los dólares paralelos no cede

La agroexportación liquidó u$s 106 millones y el Central acumula saldo positivo en abril. El blue aumentó 20 pesos. Massa busca dólares

Divisas. Massa se reunió con empresarios chinos. Ingresarán u$s 500 millones en junio.

Las cotizaciones paralelas del dólar volvieron a volar ayer en otro día de tensión en el mercado de cambios. Esto a pesar de que el Banco Central compró u$s 108 millones y pasó a tener un saldo favorable de u$s 190 millones en las operaciones acumuladas del mes de abril. A un ritmo más lento que las anteriores ediciones, el Programa de Incremento Exportador (PIE) es el principal refuerzo que tiene el gobierno frente a la nueva corrida.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió ayer con representantes del grupo empresario chino Gezhouba Group, quienes le anunciaron que, antes del próximo 30 de junio, la compañía desembolsará 500 millones de dólares en el país destinados a financiar el proyecto de construcción de las represas de Santa Cruz. La foto es parte de la política del titular del Palacio de Hacienda de “mostrar” los compromisos de ingreso de divisas que viene atando con organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y empresas para sumar algo de reservas en un año en que la sequía se llevará unos u$s 15 mil millones.

Este instrumento muestra en esta tercera edición síntomas de agotamiento. Los agroexportadores liquidaron u$s 1.360 millones en las primeras nueve jornadas del régimen que establece un tipo de cambio diferencial de $ 300. Sin embargo, el flujo de soja comercializada en el mercado de granos continúa en niveles bajos.

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, señaló que la cosecha de soja viene con casi un mes de atraso y con rindes son cada vez peores. “Esto traba las ventas,ya que nadie quiere vender algo que no sabe si después tendrá”, señaló. Además, el dólar agro “no está resultando tan tentador, ya que los precios que los productores esperaban no llegan” y, además, “se caen por la presión de Brasil”.

En el mercado de Chicago, el contrato de mayo de la oleaginosa cayó u$s 6,71 hasta los u$s 538,39 la tonelada.

Tampoco ayuda la corrida en los mercados paralelos del dólar. El blue subió ayer $ 20, a $ 462 en la city porteña. Hace 13 días, cotizaba a $ 391. Por otra parte, el CCL avanzó $ 7,24, a $ 462,32, mientras que MEP o Bolsa aumentó $ 11,27, a $ 449,02.

Los rumores, especulaciones y operaciones no son ajenas a esta espiralización. El fin de semana, el director argentino en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, denunció que tres economistas que ocuparon cargos en el gobierno de Mauricio Macri, se comunicaron con funcionarios del organismo para decirles que no flexibilicen las metas con argentina y que no realicen nuevos desembolsos.

“No hay lugar para tener conductas facciosas que van en contra de los argentinos”, señaló ayer en declaraciones formuladas a El Destape Radio, en las que ratificó la denuncia que hizo. Mientras tanto, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten denunció penalmente por “traición a la patria” a Hernán Lacunza, Guido Sandleris y Alfonso Prat Gay, por llevar a cabo gestiones “para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del FMI”.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández se reunió con el titular del BCRA Miguel Pesce para analizar la situación.

En el mercado accionarios, el índice S&P Merval subió ayer 2,93% y suma tres ruedas con ganancia.