El BCRA bajó fuerte la tasa y los dólares se dispararon

El BCRA concluyó la jornada con compras por u$s 90 millones en el mercado de cambios. Con un volumen operado en el segmento de contado de u$s 258,78 millones, logró quedarse con el 35% de las divisas en una ornada con un volumen muy bajo respecto de las últimas semanas. En marzo lleva adquiridos u$s 1.460 millones y desde el 13 de diciembre 2023 totaliza compras por u$s 9.952 millones.

En tanto, las reservas brutas cayeron u$s 86 millones y retroceden a los u$s 28.271 millones.

Los analistas del mercado consideraron ese martes que la nueva reducción de la tasa de referencia de política monetaria tiene por objeto iniciar una nueva tanda de licuación de pesos. “El mercado va a estar a la expectativa algunos días para ver dónde decanta todo”, explicó un operador de la city porteña.

El especialista Christian Buteler, explicó que la medida del BCRA “difícilmente se traduzca en una mejora para los préstamos y que las entidades no van a dar créditos en pesos a tasas negativas”. Así lo señaló al considerar que será el sector financiero el gran ganador de esta estrategia, por lo cual comprar acciones de entidades bancarias sería un buen negocio en este contexto.

También el gobierno considera que esto impulsaría la colocación de esta liquidez en pesos en instrumentos en dólares, como el mega canje de deuda voluntario que este lunes lanzó el gobierno con vencimiento en 2024 por instrumentos que abarcarían bonos por un valor equivalente a unos u$s 64.000 millones, en un intento por retrasar los pagos.

Acciones

Por otra parte, el S&P Merval trepó más de 7% tras la llegada de liquidez fresca luego de la decisión del BCRA, lo que generó que las acciones locales escalaran hasta 11%. El índice accionario de Byma ganó 7,2%, a 1.026.837,070 unidades, tras un derrumbe del 4,5% registrado el lunes con el anuncio de un canje de deuda. De esa manera, su mayor suba diaria en casi cuatro meses. Las acciones subieron hasta 11,5%, como es el caso de Edenor, pero también Transener (+10,4%); Grupo Financiero Galicia (+9,8%); y Transportadora de Gas del Sur (+8,7%).

En tanto, las acciones argentinas que operan en Wall Street cerraron mayoritariamente en suba. Se destacaron Grupo Financiero Galicia (+4,6%), BBVA (+4,4%) y Transportadora de Gas del Sur (+3,6%).