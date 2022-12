El BCRA compró u$s 763 millones desde que se reabrió el dólar soja

La autoridad monetaria sumó un préstamo del BID y se acercó a los u$s 40 millones de reservas. Bajó fuerte el "blue"

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la rueda de ayer con un saldo positivo de u$s 70 millones y sumó la novena jornada consecutiva con compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera. Pero además, la jornada fue la primera en la que ingresaron dólares por efecto de las medidas para estimular el ingreso de divisas de turistas del exterior .

La autoridad monetaria compró u$s 763 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE) , que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $ 230 por dólar. El objetivo es recaudar unos u$s 3.000 millones hasta el 31 de diciembre.

“El dólar soja aportó en el día u$s 68 millones”, dijo Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, al precisar el total liquidado por el sector agroexportador.

Los productores de soja llevan comercializadas 2,71 millones de toneladas desde que se repuso el dólar especial para el sector. En el mismo período, el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) alcanzó los u$s 1.353,5 millones, es decir, un 45,11% de lo comprometido.

Alivio para las reservas

Las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 500 millones al computar el préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado a finales de noviembre. Así, cerraron ayer en u$s 39.586 millones. En lo que va del mes, subieron u$s 1.581 millones.

Con este alivio para las arcas de la autoridad monetaria, el mercado cambiario se descomprimió temporalmente. El dólar blue bajó ayer $ 4 hasta los $ 312. En el segmento bursátil, el contado con liquidación (CCL) bajó 1,7%, a $ 332,41; mientras que el MEP retrocedió 2% hasta los $ 322,35. En el segmento mayorista, la cotización registró un aumento de $1,47 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 171,37.

En la plaza accionaria, el índice S&P Merval bajó ayer 2,75%, a contramano de los mercados de referencia, como Wall Street, que operaron con resultados positivos. Los papeles e empresas argentinas (ADRs) que cotizan en Nueva York finalizaron la rueda con alzas de más de 9%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con alzas de 60 centavos promedio en toda la curva, en tanto la deuda en pesos con ajuste por CER quedó mixta: mientras el tramo corto quedó sin cambios, el tramo largo subió un 0,5%. En este marco, el riesgo país retrocedió 3,1% para quedar en 2.271 puntos básicos.

En el mercado internacional, las expectativas están centradas en la reunión que mantendrá desde hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). Es la última del año para resolver un ajuste en su tasa de interés de referencia.

El presidente del organismo, Jerome Powell, liderará la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto en la cual las opiniones de los diferentes presidentes de las FED regionales están divididas.

Algunos funcionarios se inclinan por mantener una política monetaria agresiva y seguir ajustando la tasa en 75 puntos básicos mientras que otra parte del directorio, incluido Powell, se manifestó a favor de reducir la suba a 50 puntos básicos.

Apuestas internacionales

Los inversores y economistas anticipan ampliamente que elevarán su tasa de interés de referencia por encima del 4% por primera vez desde 2008. Actualmente se encuentra entre 3,75% y 4%, frente a casi cero de marzo pasado. Esto marca el aumento más pronunciado desde al menos 1990.

Los funcionarios de la FED ajustaron agresivamente la política monetaria este año en un intento por mantener las expectativas bajo control, incluso cuando la inflación real se ha disparado a los niveles más altos en cuatro décadas.

La menor inflación esperada en la encuesta de la reserva de Nueva York en noviembre coincidió con informes del gobierno publicados el mes pasado que muestran que las presiones sobre los precios pueden estar comenzando a disminuir.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió 7,7% en los 12 meses hasta octubre, marcando la tasa de inflación más baja desde enero.

La FED ha dicho que puede atenuar el tamaño de sus aumentos de tasas hasta 2023, pero que en última instancia podría tener que aumentar las tasas más de lo esperado para volver a controlar la inflación. El organismo ha sido muy claro en que seguirá subiendo las tasas hasta que vea que la inflación se enfría. Eso hizo que los préstamos fueran mucho más difíciles y pesaron mucho sobre las acciones.