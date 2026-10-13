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La incertidumbre económica alcanzó su nivel más alto del año

Trabajo, política e inflación concentraron las principales inquietudes, según la medición realizada por la UCA

13 de octubre 2026 · 19:37hs
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Las cuestiones vinculadas al trabajo encabezaron las preocupaciones de los comentarios que manifestaron incertidumbre económica.

Las cuestiones vinculadas al trabajo encabezaron las preocupaciones de los comentarios que manifestaron incertidumbre económica.

La incertidumbre económica alcanzó en septiembre su nivel más alto en lo que va de 2026. El trabajo, la política y la inflación se ubicaron como principales temas de los comentarios que expresan esa preocupación, según el índice elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA). El indicador de septiembre se ubicó en 63,4, un registro que no se superaba desde abril de 2025, momento de la modificación del régimen cambiario había provocado un fuerte aumento del indicador.

Las cuestiones vinculadas con el trabajo encabezaron las preocupaciones, con el 20,7% de los comentarios que manifestaron incertidumbre económica. Les siguieron la política, con el 19,4% y la inflación, con el 18%. El resultado muestra que las inquietudes sobre la economía abarcan tanto la evolución de los precios como la situación laboral y el escenario político.

Los datos corresponden al Índice de Incertidumbre Económica que desarrolla el Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. La medición analiza opiniones transmitidas en comentarios de canales argentinos de YouTube mediante herramientas de procesamiento de lenguaje natural.

El valor de septiembre significa que, por cada 10.000 palabras presentes en mensajes sobre economía, se identificaron, en promedio, 63,4 vinculadas con incertidumbre. El informe también destacó que el incremento fue más importante que el observado el año pasado en el contexto electoral.

Según el análisis de la UCA, el comportamiento del indicador puede explicarse por una combinación de factores económicos y políticos. Entre los primeros, señaló las noticias negativas conocidas en los últimos meses sobre el nivel de actividad y la evolución de la pobreza. En el plano político, destacó la caída en la imagen del gobierno.

La complejidad del escenario

Detrás de los tres temas principales aparecieron las preocupaciones relacionadas con la pobreza, presentes en el 11,9% de los comentarios que expresaron incertidumbre. La corrupción representó el 8,6% y la política social, el 7,8%. Para los investigadores, esa diversidad refleja la complejidad del escenario económico.

En el informe se advierte que reducir la incertidumbre requiere tanto controlar la inflación como mantener condiciones satisfactorias en el frente laboral. La evolución de los precios constituye, así, una parte de un conjunto más amplio de preocupaciones.

La relevancia del indicador también está asociada a los efectos que la incertidumbre puede tener sobre las decisiones económicas. El documento explica que influye en el consumo de las familias, la inversión de las empresas y las condiciones de los mercados financieros. Cuando aumenta, puede frenar proyectos, elevar los costos de financiamiento y afectar la expansión de la actividad.

El informe pone especial atención en las inversiones de largo plazo, entre ellas las destinadas a infraestructura y a la internacionalización de empresas locales. Son decisiones que requieren previsibilidad y que pueden verse condicionadas por una mayor percepción de riesgo, se indicó.

Para construir el índice, la metodología identifica primero los mensajes relacionados con la economía y luego mide la frecuencia de un conjunto de 100 palabras asociadas con incertidumbre. Entre ellas figuran crisis, desconfianza, angustia, recesión, temor y volatilidad. Además, utiliza modelos de lenguaje para clasificar los temas de los comentarios en los que se detectan esas expresiones.

La base inicial utilizada para desarrollar el método reunió 210 millones de mensajes del período 2011-2022, de los cuales se seleccionaron siete millones vinculados con cuestiones económicas. Según la UCA, los análisis estadísticos realizados confirman que el indicador aporta información útil para seguir el ciclo económico, la confianza del consumidor y las condiciones del mercado cambiario.

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