Mercados: el riesgo país escaló a 642 puntos y alcanzó su nivel más alto del año

Los bonos soberanos retrocedieron un 1,8% promedio y el dólar oficial cotizó a un récord de $1.550 en el Banco Nación

Los activos financieros argentinos volvieron a operar con debilidad ayer, en una jornada marcada por la caída de los bonos y las acciones, la presión sobre el dólar y una fuerte suba del riesgo país. La cautela de los inversores se profundizó ante las señales de deterioro de la actividad económica y otros indicadores de la macroeconomía. Los mercados están expectantes.

El riesgo país elaborado por JP Morgan trepó más de 30 unidades hasta los 642 puntos básicos, su valor más alto en lo que va del año y un máximo desde diciembre de 2025. En septiembre, el indicador acumula un incremento del 25,2%.

La tensión se reflejó también en los títulos públicos. Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban pasado el mediodía una caída promedio del 1,8%, en un escenario de menor demanda por los activos argentinos.

En el frente cambiario, el dólar en las pizarras del Banco Nación avanzó hasta un nuevo máximo de $1.550 para la venta, mientras el mercado seguía de cerca el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA). Pese al buen desempeño de las exportaciones, la autoridad monetaria desaceleró sus compras de divisas, al tiempo que aumentaron las intervenciones destinadas a contener las presiones cambiarias frente a una mayor demanda privada.

La marcha de la economía

El deterioro de los mercados se produce en momentos en que los últimos indicadores volvieron a poner el foco sobre la marcha de la economía. La contracción del Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre y la caída de la actividad en julio abrieron la posibilidad de que la economía atraviese una recesión técnica, en un escenario atravesado además por el deterioro de indicadores sociales y laborales.

Desde el gobierno nacional atribuyeron parte de la suba del riesgo país a la volatilidad del escenario internacional y estimaron que las presiones sobre el indicador podrían moderarse durante los próximos meses.

En la Bolsa porteña, el índice líder S&P Merval operó en terreno negativo, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también mostraron mayoría de bajas. El contexto externo tampoco colaboró: los principales índices estadounidenses retrocedieron, mientras que el petróleo se mantuvo en niveles elevados.

A las señales económicas se sumó un nuevo retroceso en la confianza en el gobierno. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó 5,9% en septiembre respecto de agosto y se ubicó en 1,94 puntos. El indicador, que se mide en una escala de 0 a 5, igualó así el menor registro de la presidencia de Javier Milei, alcanzado también en septiembre de 2025 y julio de este año.

La baja mensual se inscribe en un deterioro más amplio: desde fines de 2025, el índice acumula una caída del 21,4%. La mayor parte del descenso se produjo durante los primeros cinco meses de 2026 y, desde entonces, el ICG se movió alrededor de los 2 puntos. La propia Universidad Di Tella aclaró que las variaciones más recientes son de magnitud moderada y compatibles con el error muestral.

El estudio también compara el nivel de confianza alcanzado durante el actual gobierno con el observado en administraciones anteriores en el mismo momento de sus respectivos mandatos. En el mes 33 de la presidencia de Milei, el ICG de 1,94 puntos quedó por debajo de los 2,62 que registraba el gobierno de Néstor Kirchner. En cambio, se ubicó por encima de los niveles correspondientes a los primeros gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo tramo de sus gestiones.

Licitación del Tesoro

En paralelo, el Tesoro realizó una nueva licitación de deuda de corto plazo frente a vencimientos por alrededor de $8,1 billones, equivalentes a unos u$s5.300 millones. La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por $9,77 billones y adjudicó $8,62 billones, con un rollover informado del 100,08% sobre los vencimientos de la jornada.

El menú incluyó una Lecap corta, una Lecer, dos Bontam y cuatro instrumentos dollar linked. Al igual que en las dos licitaciones de agosto, el Tesoro no ofreció títulos con vencimiento a partir de diciembre de 2027, cuando comenzará el próximo mandato presidencial.

En el plano internacional, el petróleo volvió a operar en alza, aunque moderó el avance durante la rueda. El Brent del Mar del Norte subió 1,3%, hasta u$s105,70 por barril, mientras que los principales indicadores de Wall Street retrocedieron entre 0,7% y 0,9%.

Entre las acciones de empresas argentinas negociadas en Nueva York también predominaron las bajas, en línea con el deterioro de los activos locales.