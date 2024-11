Cierre de Dow: el gremio de petroquímicos advierte que puede haber un efecto dominó en la región

Desde el gremio sintieron que al no lograr la media sanción les “dieron la espalda” y perdieron “una gran herramienta de presión” para lograr que la empresa continué con sus puertas abiertas. “No tuvieron voluntad para defender la industria. La única planta de poiloles del país, creo que el daño va a ser mucho más grande y solo no se puede. Esa es la sensación que tuvimos. Nos han dado un mensaje claro, quizás uno no lo quiera entender, pero no van a defender la industria y no van a defender estos trabajadores”, subrayó Brizuela.