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Ciara advierte que los sindicatos aceiteros "no tienen voluntad real de negociar salarios"

Este martes habrá una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria que vence el jueves

22 de junio 2026 · 18:23hs
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Ciara advierte que los sindicatos aceiteros no tienen voluntad real de negociar salarios

A horas de que se realice este martes una audiencia en la Secretaria de Trabajo de Nación para buscar acuerdos salariales en el marco de la conciliación obligatoria que vence este jueves, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) emitió un comunicado en que remarcó que "hasta ahora no se ha logrado que los sindicatos tengan voluntad real de negociar salarios y se mantienen inalterables con pretensiones que trascienden lo salarial, ajenas a la industria y orientadas a cuestionar la política económica nacional".

"Nosotros vamos a defender el salario de toda la comunidad aceitera realizando ajustes todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor del Indec", destaca el comunicado de Ciara y hace un pedido especial a los trabajadores aceiteros. "Les pedimos a todos los trabajadores que convenzan a sus lideres sindicales de firmar esta propuesta para que nadie pierda poder adquisitivo en todo el año. Si los sindicatos obligan a ir a un paro general, entendamos que por cada día cada trabajador tendrá 150 mil pesos menos para llevar a su casa. Por eso preguntamos: si todos perdemos, ¿quién gana con el paro?"

Leer más: https://www.lacapital.com.ar/economia/los-millones-del-sindicalismo-el-trasfondo-del-conflicto-aceiteros-n10265398.html

Los sindicatos solicitaron un adelanto salarial del 20% completo retroactivo a mayo, lo que implica adelantar una inflación anual estimada en 34,6% que aún no se ha materializado.

Actualmente, bajo el convenio colectivo CCT 420/05, las empresas deben realizar aportes obligatorios del 2,7%, más un 3% de cuota sindical, sobre la masa salarial total.

Con un promedio salarial de 5 millones de pesos y aproximadamente 20.000 trabajadores, la recaudación mensual ordinaria alcanza los 6.000 millones de pesos, lo que representa cerca de 60 millones de dólares al año.

Esos fondos ingresan de manera automática a las organizaciones gremiales.

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