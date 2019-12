Celulosa incumplió el pago de una deuda por u$s 60 millones

La empresa Celulosa Argentina, que tiene planta en Capitán Bermúdez, entró en default ayer al no poder hacer frente a la totalidad de un vencimiento de deuda por u$s 60 millones.

La empresa enfrentaba ayer un vencimiento por casi u$s 60 millones de uno de sus bonos, pero el pago no se hizo. Había lanzado un canje para cambiar los papeles quellegó a reunir el 92 por ciento de adhesión pero no pudo cancelar el monto restante, de modo que decidió reabrir el canje.

La empresa explicó a través de un comunicado a la Bolsa que la reapertura se hizo para permitir a inversores que querían entrar a la operación y no pudieron hacerlo a tiempo. Sus directivos resaltan la falta de acceso a financiamiento para las empresas locales.

La obligación negociable clase X de Celulosa Argentina que vencía ayer no fue pagada a tiempo y sumó a la firma foresto-industrial la lista de empresas que fueron víctimas de las condiciones financieras que azotaron al país en los últimos dos años.

"La Sociedad informa que no realizará el pago correspondiente al capital e intereses de las obligaciones negociables clase 10", admitió Celulosa Argentina en un comunicado a la Bolsa.

"Dada la situación del país la empresa tuvo que cancelar crédito comercial con bancos por u$s 30 millones este año. En esta ocasión, luego de un canje exitosísimo que reunió a casi el 92 por ciento de los acreedores, se decidió una reapertura del canje para dar tiempo a que ingresen inversores del exterior que no pudieron entrar vía Euroclear", dijo José Urtubey, director de la compañía.

"Esta reapertura permitiría aumentar el porcentaje de participación en el canje, lo cual resulta indispensable considerando la falta de acceso a financiamiento imperante como consecuencia de la de la crisis económica que atraviesa el país", agregó el mensaje de la empresa a la Bolsa.

La agencia de riesgo Fix había calificado a la obligación negociable de Celulosa con la nota "C", que implica un inminente default. En breve va a tener que pasarlo a la clasificación D, que oficializará el default.

El ciclo de la economía macrista termina con default parcial en el sector público y un tendal en la actividad privada.