Cargill no retrocedió con los despidos y reactivó el conflicto

A horas de finalizar la conciliación obligatoria por los despidos en las plantas de Cargill en Alvear y Villa Gobernador Gálvez, la empresa dejó en claro en la audiencia de ayer en el Ministerio de Trabajo provincial que no dará marcha atrás con el despido de 45 trabajadores, por lo que ahora el gremio aceitero se prepara para aplicar una medida de fuerza contundente.

La audiencia de ayer fue el último intento por destrabar el conflicto ya que no se puede volver a apelar a este recurso mediador. Por eso el gremio quedaría habilitado para encarar medidas de fuerza, y la más sonante es el paro por tiempo indeterminado en ambas plantas, de manera que Cargill "no muela un solo poroto en toda nuestra zona", advirtió el secretario general del gremio en Rosario, Adrián Dávalos.

Ante esta situación en Aceiteros decidieron realizar mañana, a las 18, una asamblea en la puerta de la planta de Cargill de Alvear, momento en que ingresa el último turno del día, ya que la conciliación obligatoria vence a las 23.59. "Ahí veremos si no dejan entrar a algún compañero y en asamblea decidiremos los pasos a seguir", indicó Díaz.

"Ellos vienen por todo y nosotros vamos a pelear hasta el final porque está en juego nuestro familia y nuestra dignidad", afirmó Dávalos.

Para el diputado provincial Carlos Del Frade, la patronal "les pega a los trabajadores para debilitar al gremio porque este tiene el convenio colectivo más importante del país. En Cargill son delincuentes que echan con premeditación y alevosía a más de 40 trabajadores. Hace lo que quiere porque el gobierno nacional lo deja hacer lo que quiere, y el gobierno provincial debe ponerse los pantalones y defender a los trabajadores".

El conflicto en Cargill comenzó en enero, cuando la empresa ofreció retiros voluntarios. La oferta fue rechazada por los trabajadores. Luego comenzaron las negociaciones entre el sindicato y la empresa y se acordó que los trabajadores que no aceptaban el retiro voluntario no iba a ser despedida. No obstante, a la semana, 44 personas fueron desvinculadas. Hoy son 38 los trabajadores afectados, ya que algunos finalmente aceptaron el retiro voluntario.

Paro de trabajadores de peaje

Los trabajadores de peaje nucleados en Sutracovi lanzaron un paro de actividades por 24 horas a partir de las 6 de la mañana de hoy. La medida de fuerza afectará a todas las estaciones de peaje de la provincia de Santa Fe.

La decisión fue tomada en el séptimo plenario de delegados de Sutracovi y es parte de un plan de lucha en contra del proyecto nacional denominado Participación Público Privadas por el que a partir del 22 de abril se cerrarán las estaciones de peajes situadas sobre la ruta nacional 11, poniendo en riesgo 120 puestos laborales.