Caputo pidió a las empresas que trasladen a precios la baja del impuesto País

El Banco Central arrancó el mes comprando dólares pero perdiendo reservas. Fue al cabo de una jornada en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la reducción del impuesto País sobre las importaciones de bienes y fletes. El funcionario exhortó los a los empresarios beneficiados que bajen los precios. Es que la inflación no cierra con sus expectativas. La Fundación Libertad y Progreso midió un IPC por encima del 4% en agosto. El aumento de tarifas presiona para septiembre.

El Banco Central cerró su primera jornada de septiembre con una compra neta de u$s 65 millones. Sin embargo, las reservas brutas internacionales cayeron u$s66 millones y tocaron su nivel más bajo desde el 31 de julio al culminar en unos u$s 26.651 millones. Se espera que suba la demanda de divisas para importar, a partir de la reducción del impuesto País.

La autoridad monetaria reconoció, además, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial del envío de lingotes del metal precioso al exterior. La sospecha generalizada es que el gobierno busca poner el oro en garantía de algún crédito tipo Repo, en momentos en que las reservas del Banco Central no logran recuperar. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), informaron que las empresas liquidaron u$s 2.451 millones en agosto, un 40% más en relación al mismo mes del año 2023, pero 6% en relación a julo. De acuerdo al comunicado oficial, la exportación de granos y de productos de la industria aceitera sigue condicionada a un “ritmo moderado” de ventas y fijaciones.