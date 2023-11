ATE advierte que Milei está obligado a pagar el medio aguinaldo

“La motosierra de Javier Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta”, dijo el referente de la organización sindical, que rechazó en un documento la posibilidad de que no se abone el aguinaldo de diciembre a los trabajadores de la administración pública nacional.

Milei dejó entrever la posibilidad de no pagar el aguinaldo durante una entrevista en Telefé, el martes por la noche. Cuando le preguntaron si no cumpliría esa obligación en caso de que la recaudación no alcance, el presidente electo dijo: “Si entran 100 se gastarán 100 y no 120”.