Arelovich: "Más que presupuesto es un plan para la deuda"

Arelovich explicó que, tal como lo dijo Milei en la presentación, “se va a privilegiar la existencia de superávit financiero, lo que implica que habrá que atender no solamente los servicios de interés sino los de capital”. Considera central este tema porque la bola de deuda no se detiene. “El gobierno publicó el lunes el informe mensual sobre el stock de deuda pública de la administración central, que al 31 de agosto suma el equivalente a u$s 456 mil millones, contra u$s 368.000 millones que había el 31 de diciembre”, describió, para subraya que en esta administración “la deuda y el desempleo son lo único que ha crecido”.