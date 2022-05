Algunas recomendaciones para realizar compras seguras en el Hot Sale

¿Cómo comprar de manera segura en el Hot Sale? Lo ideal para aprovechar ofertas y descuentos del Hot Sale 2022 es entrar al sitio oficial https://www.hotsale.com.ar/ y desde allí acceder a la página de cada marca o empresa para realizar la compra, indicaron desde la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor . Además, se recordó que no es necesario ni obligatorio registrarse en la página para acceder a las ofertas del evento que se realiza hasta este miércoles. Ingresar desde el sitio oficial favorecerá el cuidado de la seguridad en las compras y la protección de los datos bancarios .

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, alertaron sobre no ingresar a sitios que puedan no ser seguros, que no empiecen con “https://”, o que sean ofrecidos en redes sociales. Además, recomendaron que al ingresar datos de una cuenta bancaria, hacerlo desde una computadora o teléfono seguros y nunca desde una red abierta.