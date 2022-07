Agosto: "Aun con esta situación económica, la provincia de Santa Fe no tendrá problemas fiscales"

El ministro de Economía provincial advierte que "la inflación está acotando el crecimiento". También explicó por qué no se sube el tope de reintegro de Billetera Santa Fe

La inflación es hoy el principal problema de la economía y ya golpea a las puertas de un crecimiento que “empieza a acotarse” . Y aunque en Santa Fe la actividad se mantiene en una situación “relativamente buena” , un escenario de amesetamiento en el segundo semestre podría meter presión a las cuentas públicas . Así lo ve el ministro de Economía, Walter Agosto , un funcionario que se autodefine como “previsor” para enfrentar las críticas sobre su propensión al ahorro fiscal y que defiende una política económica que le asegure reservas para “aguantar las malas” . Pese a estas prevenciones, aclara: “Aun cuando la economía se mantenga como hasta ahora la provincia no va a tener dificultades desde el punto de vista fiscal” .

Agosto puso en valor la firma de ese convenio de pago porque se logró en el marco de “un contexto dificultoso”, condicionado por el camino de reducción gradual del déficit que exige el acuerdo con el FMI a la Nación y “por los problemas que arrastra la economía luego de la pandemia”.

“Afortunadamente ahora estamos saliendo pero lo que dejó la pandemia fue desastroso, nos oprimió”, enfatizó el ministro, para quien el efecto del Covid amerita una nueva mirada sobre las cuentas públicas. “Los presupuestos que se elaboraron desde esa crisis son difícilmente comparables a los de antes, cuando el gasto público se definía entre gasto corriente (básicamente salarios y jubilaciones) y obra pública”, aclaró. Ahora, explicó, se sumó un nuevo actor: las transferencias destinadas a familias, personas, instituciones, fundamentalmente vinculadas a atender la crisis.

“En el presupuesto ahora se juegan estos tres temas, que en Santa Fe se expresan en cuestiones como Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo Gratuito, la asistencia a los sectores afectados y los impuestos que se dejaron de cobrar”, explicó. Y consideró que todas las comparaciones que involucren a los presupuestos de 2020, 2021 e incluso 2022 “deben llevar una nota al pie diciendo que hubo una pandemia”.

Su gestión se inició en este marco y lleva su impronta. Y lo convenció más respecto de su política de “previsión” para “aguantar las malas”, algo que “en la Argentina sólo se puede hacer no más de tres meses si no hay resto”. Por eso defiende su política económica. “Trabajamos con muchas proyecciones y previsiones para armar un esquema de financiamiento en el que todos los pagos del Estado tengan un plazo razonable”, dijo.

ACTIVIDAD Y CUENTAS PÚBLICAS: “Estamos en un contexto complejo por la inflación. En el primer trimestre del año la economía creció 7% y en el segundo desaceleró como consecuencia del nivel de precios. En algún punto la inflación genera un amesetamiento. En Santa Fe tenemos una situación relativamente buena en términos de actividad pero estamos viendo que ese nivel de crecimiento tiende a acotarse. Si la inflación se mantiene en los niveles actuales, la economía de Santa Fe y del país va a terminar creciendo. Esto tiene su correlato en las cuentas fiscales porque el crecimiento real de la recaudación se ha acotado. Antes lo hacía entre 8% y 9% en términos reales y ahora lo está haciendo entre 3% o 4%. En los primeros cinco meses la provincia tiene un resultado levemente superavitario que se va a tornar deficitario en junio por el pago del aguinaldo. Obviamente estamos hablando de un desequilibrio razonables. Todavía falta para poder proyectar todo el año, porque además de la inflación hay otros factores que pueden incidir como la volatilidad del tipo de cambio”.

POLÍTICA FISCAL: “Aun cuando la economía se mantenga como hasta ahora, con inflación elevada, la provincia no va a tener dificultades desde el punto de vista fiscal. Si el contexto económico nacional se restringe habrá un correlato también en las cuentas públicas y habrá que tomar algunas decisiones. No hay magia. Pero nosotros siempre tratamos de evitar modificaciones drásticas. No hay que pensar que si existe algún escenario más restrictivo desde el punto de vista de la política fiscal nacional vaya a haber algún ajuste. Nada de eso”.

BILLETERA SANTA FE: “Billetera Santa Fe forma parte de este nuevo componente de los presupuestos que son las transferencias. Es un programa nuevo que tiene una importancia relevante. Nuestra idea fue dinamizar un sector de la actividad, el de los pequeños y medianos comerciantes, que estaba destruido. Para eso había que poner plata adicional en el bolsillo de la gente. Los $5.000 por persona como límite de reintegro fueron un gran tirón de demanda inicialmente. Ahora obviamente ese monto en términos reales se redujo, pero hay que tener en cuenta que la cantidad de usuarios se multiplicó por cinco respecto de lo que teníamos previsto. Además, la provincia dejó libre el número de usuarios y hasta hoy cualquiera puede sumarse. Entonces, o se ajusta por precio o por cantidad. Todo no se puede”.

TARIFAS: “La provincia tiene una política tarifaria prudente, muy acomodada a la situación y en promedio no supera la inflación. Eso es así por decisión del gobierno, porque entendemos que hay dificultades en los ingresos familiares, aunque menos que en 2020 o 2021. En el primer año de pandemia el congelamiento de tarifas fue explícito y lo bancó el Tesoro provincial y en buena parte del 2021 también. Lo que se hace ahora es implementar un aumento que, en promedio, está por debajo de la inflación esperada. La política nacional de segmentación es una referencia, pero la provincia tiene su propia política tarifaria”.

SUBSIDIOS AL TRANSPORTE: “Obviamente que eso tendrá que ver con la evolución de los recursos nacionales, pero muchas veces el subsidio al transporte estaba previsto con un monto en el presupuesto y luego realizaron ampliaciones presupuestarias. Creo que eso tendrá que ver con el tema inflacionario y con discusiones entre Nación y provincias”.

AJUSTE EN LA NACIÓN Y TRANSFERENCIAS A PROVINCIAS: “Histórica y estructuralmente para las provincias grandes las transferencias discrecionales son marginales. Lo más importante es la coparticipación automática. Durante la pandemia hemos recibido muchísimas transferencias de la Nación, inclusive ATN, que fueron todos afectados a la salud. Por eso cuando se habla de fondos hay que ponerlo en el marco de un conjunto de otras acciones que el gobierno nacional financia. Me refiero a la ejecución de obras hídricas, a la posibilidad de que la provincia pueda obtener financiamiento adicional con avales de la Nación, a un conjunto de obras de viviendas. Puede ocurrir que si hay necesidades fiscales en la Nación las transferencias se puedan reducir, pero cuando uno lo mira en el conjunto de los recursos, Santa Fe ha recibido muchos recursos de la Nación”.

Deuda histórica

Agosto también desvinculó el acuerdo de la deuda con la Nación con la firma del convenio con la Afip por el cual Santa Fe aceptará una detracción del 1,9% de la recaudación nacional, un tema que demandará una erogación anual de entre 7.000 y 8.000 millones de pesos, según reconoció, pero que le permitirá a la provincia "mejorar el sistema recaudatorio" y “recuperar holgadamente”.