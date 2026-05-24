Detuvieron a un cuidacoche armado cerca del Hipódromo: lo acusaron de extorsionar y atacar autos a piedrazos

Un automovilista denunció que le exigían una tarifa fija para estacionar en la zona del Parque Independencia. La policía apresó a un hombre de 32 años con un cuchillo y más de 21 mil pesos en efectivo.

El cuidacoches fue trasladado a la comisaría segunda, y se le encontró entre sus pertenencias un cuchillo y 21.200 pesos en efectivo.

Pasado el mediodía de este domingo, la policía detuvo a un hombre de 32 años acusado de cobrar una tarifa fija para estacionar y arrojar piedras contra vehículos en inmediaciones del Hipódromo Independencia. El procedimiento se realizó en una zona donde las denuncias por la actividad de trapitos se multiplican, especialmente durante los fines de semana largos. Al sospechoso le secuestraron un cuchillo que llevaba entre sus ropas y dinero en efectivo.

El operativo comenzó alrededor de las 13.10, cuando agentes de la Brigada de Orden Urbano de la Unidad Regional II acudieron a la zona de Ovidio Lagos y Dante Alighieri, en el ingreso al óvalo del hipódromo y cerca del ex predio de la Rural, por una denuncia de amenaza calificada. Según el parte policial, dos hombres exigían un monto fijo por el estacionamiento y arrojaban piedras contra los autos. Tras patrullar el sector, los efectivos arrestaron a uno de los sospechosos.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a un automovilista que denunció haber sido extorsionado y aportó la descripción del presunto agresor. A pocos metros, los agentes localizaron a un hombre que vestía un buzo negro con letras rojas y un jean negro, características que coincidían con las señaladas por la víctima.

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Tras identificarlo y requisarlo, los efectivos encontraron un cuchillo de 10 centímetros en el bolsillo delantero del buzo y le secuestraron 21.200 pesos en efectivo. El sospechoso, identificado como Isaac R. A., de 32 años y nacionalidad venezolana, fue aprehendido y trasladado a la comisaría 2ª por razones de jurisdicción.