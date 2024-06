Di María, capitán para llegar a un nuevo triunfo en un partido histórico Angelito tomó la posta de Leo Messi, llevó la cinta de capitán, fue una de las figuras y superó a Zanetti como tercer jugador con más presencias en la selección Por Elbio Evangeliste 29 de junio 2024 · 23:31hs

AP Angel Di María transita sus últimos partidos en la selección y lo hace un un profesionalismo extremo.

Angel Di María capitán de la selección argentina. “Cuando me toca es porque algo tiene Leo (Messi) y la verdad que eso no me gusta”, tiró Fideo tras la victoria por 2 a 0 sobre Perú en la que Angelito fue el guía mientras estuvo en cancha. Porque lo suyo fue no sólo portar la cinta de capitán, sino intentar transformarse en la brújula futbolística. Y cumplió con creces, porque fue clave en el primer gol de Lautaro Martínez, estuvo cerca de convertir el propio y estuvo mezclado en otras dos jugadas clave, una que terminó en gol, pero que fue anulado, y la otra que derivó en el penal que erró Leandro Paredes. La yapa: se transformó, con 143 partidos, en el tercer jugador con mayor presencia en la selección, detrás de Messi (184) y Mascherano (147).

Di María está jugando sus últimos partidos en la selección con la humildad de los grandes. Porque disfruta cuando le toca jugar, no reniega cuando no lo hace desde el arranque y ni se inmuta cuando le toca salir. Y todo eso es lo que lo hace justamente ser el segundo máximo referente de esta selección campeona del mundo y que cuando su gran amigo Leo Messi no está él deba abrocharse la cinta de capitán.

Recostado sobre el sector derecho, Fideo intentó lo de siempre: el desequilibrio permanente tanto por afuera como con alguna diagonal hacia el centro. De a ratos también se lo vio intentando por el sector opuesto.

Fideo.jpeg Di María festeja junto a Lautaro, a quien le dio una asistencia extraordinaria en el primer gol argentino. AP Di María, el capitán de la humildad Cuando se habla de la humildad de Di María tiene que ver con ese tiro libre en el que dejó que Paredes le diera al arco (iba al ángulo pero Gallese la tapó), en el primer tiempo, y ni hablar de la acción del penal, en el segundo, ya con Argentina en ventaja. Era la ocasión ideal para anotar un gol en lo que será su último torneo con la camiseta de la selección. Pero no, tomó la pelota, distrajo un poco, dio a entender que iba a patear él, pero ni bien lo divisó a Paredes le lanzó la pelota y estrechó su mano derecha con la del volante central.

Pero lo suyo es sumar y no restar, por eso intenta siempre, aun cuando las cosas le salen o no. En ese primer tiempo tiró una diagonal de derecha al centro y sacó un remate que tuvo potencia, pero no tanta dirección en lo que fue una de las primeras acciones de riesgo. Fue él quien alargó para Montiel en esa jugada en la que el centro del lateral terminó con el remate defectuoso de Lo Celso desde el punto del penal. En un equipo al que por ese entonces le costaba generar situaciones, Di María había estado involucrado en las principales. Fideo3.jpeg Zurda mágica. Fideo Di María jugó poco más de 70 minutos y cuando se retiró lo hizo bajo una catarata de aplausos. AP La asistencia magistral al minuto del complemento para Lautaro fue una genialidad de un distinto, de alguien que tiene hilo en el carretel. “Desde antes de la Copa veníamos bien y juegue quien juegue, el equipo no se resiente”, destacó quien se fue mirando y aplaudiendo a los hinchas que lo despidieron en el minuto 76 con un “Fideo, Fideo” conmovedor. Otro gran día para Fideo Di María conducción.