Central: Jorge Broun, Enzo Giménez y Carlos Quintana tendrán otra temporada en el club

Central oficializó en sus redes lo que se venía manejando en los últimos días en cuanto a la continuidad de los tres futbolistas,

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

11 de enero 2026 · 06:30hs
Carlos Quintana seguirá en Central

Carlos Quintana seguirá en Central, pero todavía le falta un tiempo de recuperación.

La historia se sabía que iba a tener un final feliz. Jorge Broun, Carlos Quintana y Enzo Giménez seguirán al menos un año más vistiendo la camiseta de Central. En la tarde del sábado, en las redes sociales del club aparecieron las tres placas con la leyenda “Continúa” y la foto de cada uno de los tres jugadores.

Los tres futbolistas a través de sus allegados habían confirmado su continuidad en diciembre y están entrenando con el plantel en Arroyo Seco. Pero faltaba la firma del contrato, algo que se terminó de dar en estos días, pero fue comunicado ayer.

Jorge Broun va por el récord en Central

Para Jorge Broun será un año muy especial. Ya que cuenta con 274 partidos en Central y está a doce partidos de superar a Edgardo Andrada (285 cotejos en Central) y convertirse en el arquero con más presencias en la historia del club.

Fatura tendrá un competidor de peso. Ya que en las últimas horas estampó la firma Jeremías Ledesma y será una buena competencia para el arquero que el próximo 26 de mayo cumplirá 40 años.

El guardameta está más vigente que nunca y seguramente pronto quedará en la historia del club.

Los números hablan por si solos. En la Liga Profesional 2025, donde Central se coronó campeón de la tabla anual, fue el arquero con menos goles en contra ya que los de Arroyito solamente recibieron 16 goles, en 32 partidos de la fase regular.

Carlos Quintana, por la recuperación

Otro de los que dio el si fue Carlos Quintana. El Pelado el 11 de febrero cumplirá 38 años y es uno de los referentes del plantel. El oriundo de Glew tendrá su cuarto año en el club.

Anteriormente había jugado en Lanús (2007-10 y 2011-12), Huracán (2010-11), Douglas Haig de Pergamino (2012-14), Patronato de Paraná (2014-15 y 2022), Talleres de Córdoba (2016-18) y Argentinos Juniors (2019-21).

Ya tiene 102 partidos con la camiseta de Central (101 de titular) y cuenta con 7 goles (cinco de cabeza, uno de penal y uno de jugada).

Es el sexto futbolista más longevo en marcar un gol detrás de Omar Palma, Ignacio Malcorra, Sebastián Abreu, Ángel Di María y Marco Ruben. Si convierte un gol después del 19 de mayo de 2026, quedará segundo en esta tabla detrás del Negro Palma.

Todavía le falta un tiempo de recuperación de la fractura de tobillo izquierdo que sufrió el 27 de septiembre del año pasado cuando los canallas vencieron 3 a 0 a Gimnasia en La Plata. Sin lugar a dudas cuando esté bien será una pieza fundamental en la defensa del equipo de Jorge Almirón.

Enzo Giménez fue la revelación

El paraguayo, según lo que pudo averiguar Ovación, firmó un contrato por dos años hasta diciembre de 2027.

Hace algunas semanas, allegados al futbolista y a Cerro Porteño habían dado señales positivas para que continúe en la institución. Fue una de las grandes revelaciones de 2025 del equipo de Ariel Holan.

De a poco se fue ganando un lugar y es un jugador versátil. Cuando actuó ya sea de lateral derecho, de volante abierto por ese sector e incluso en algunos momentos de doble cinco, siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Además es un futbolista que pisa con frecuencia el área rival y tiene un muy juego aéreo ofensivo.

De hecho, los dos goles que anotó fueron de cabeza: ante Tomás Marchiori de Vélez, que sirvió para ganar sobre la hora 2 a 1 el partido en el Gigante en el Apertura 2025, y a Nelson Insfrán de Gimnasia (V) 3-0 cuando anotó el 2 a 0 a parcial, en un momento que el Lobo platense estaba muy cerca de la igualdad.

Nació en Luque, el 17 de febrero de 1998, hizo su presentación oficial el 12 de febrero de 2025 contra Deportivo Riestra cuando los canallas igualaron 0 a 0 en Buenos Aires.

Lleva 26 partidos con la camiseta de Rosario Central, pero solamente en 13 de ellos lo hizo desde el minuto inicial, ya que en los restantes 13 ingresó desde el banco de suplentes.

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

