Agustín Módica quiere dejar atrás un año flojo en Central y volver a ser el de 2024

El delantero de Central sufrió una grave lesión hace un año y medio por lo cual pudo sumar pocos minutos y busca revancha en 2026

Agustín Módica festeja uno de los dos goles que le hizo en Central contra Caracas en la Copa Libertadores 2024.

Seguramente cuando Agustín Módica levantó la copa recibiendo el Año Nuevo, interiormente le bajó la persiana a un año muy malo desde lo deportivo en Central como lo fue el 2025. El Flaco, quien volvió a la actividad a fines de junio del año pasado tras una importante lesión, no pudo sumar los minutos que hubiese querido.

Al Pichi todo le costó el doble y tuvo que hacer mucho esfuerzo para llegar a ser tenido en cuenta en la primera de Rosario Central. Nació el 12 de enero de 2003 en Pietra Ligure (Italia), ya que su padre Pablo estaba jugando en aquel país.

El futbolista que de chico tuvo un paso por el club Río Negro de Rosario, llegó a Central recién en 2021, a los 18 años proveniente de Central Córdoba. Ese año repartió sus minutos mayoritariamente en 5ª de Rosarina, ya que en 5ª de AFA solo jugó 5 partidos (uno de titular y cuatro desde el banco).

Durante 2022 comenzó a tener más tiempo en la cancha en los torneos de AFA. Entre 4ª de AFA y Rosarina participó en 26 partidos, pero solo 8 en la formación inicial por lo cual tenía muy poco tiempo para mostrar sus condiciones.

En ese 2022 explotó en el primer semestre en la primera local, ya que hizo 18 goles en 14 partidos. Los últimos dos fueron a Newell's por lo cual su apellido comenzó a sonar un poco en el mundo canalla.

El gran momento de Agustín Módica en Central

Su buen rendimiento y los goles que hizo en 2023 en la reserva (12 en 30 cotejos) hizo que Miguel Russo depositara sus ojos en él y lo haga debutar el 19 de setiembre de 2023 ante Independiente (L) 1-1 cuando ingresó a los 69’ por Tobías Cervera. Aquel torneo que Central fue campeón sumó otros seis minutos frente a Arsenal (V) 2-1 (ingresó en reemplazo de Martínez Dupuy) en la última fecha antes de los playoffs.

El 2024 marcó el punto más alto del Pichi en Central ya que entre otras cosas fue el goleador canalla en la Copa Libertadores. El 23 de abril de ese año, a los 56’ del cotejo que Central igualó 1 a 1 con Caracas en Venezuela, Agustín Módica ingresó por Cervera con el equipo perdiendo 1 a 0. El juvenil nacido en Italia, once minutos después, le dio el empate al equipo de Miguel y a partir de allí se ganó un lugar en el equipo. A partir de ahí jugó 7 de los 8 partidos como titular y anotó cuatro goles: Argentinos Jrs (V) 2-3 en la primera fecha de la Liga Profesional 2024, dos contra Caracas (L) 4-1 y Peñarol (V) 1-2.

Hasta que llegó el fatídico 17 de agosto de 2024, cuando tras chocar contra un cartel publicitario ante Independiente (V) 0-1, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de su rodilla derecha que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de diez meses.

El 2025 del Pichi

Regresó recién en forma oficial ante Unión en la Copa Argentina, el 28 de junio. El año pasado solo sumó 62 minutos distribuidos en 5 partidos distintos. Ya que además sufrió un par de lesiones musculares por las cuales tuvo dos parates que no le permitieron ser elegible en nueve partidos. La primera fue por una lesión en los aductores y la segunda por otro problema en la rodilla.

Ahora para el Flaco es tiempo de revancha y quiere volver a gritar goles. El equipo de Jorge Almirón tiene varias competencias por delante y es por característica, la primera opción de Alejo Veliz.