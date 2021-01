Una visita a la casa de Maradona

Cuando regresó a la estación el tren había partido y Maradona se quedó a ejercer en el lugar, por 50 años, curando y educando a los indígenas tobas-pelagá, quienes lo llaman en su lengua “Plognak”, que significa doctor Dios.

Aprendió su idioma y lo relativo a su flora y su fauna, escribiendo varios libros sobre estos temas. Atendió heridos de ambos bandos de la guerra del Chaco Boreal, entre Bolivia y Paraguay, entre 1932 y 1935.

En 1990 lo visité en su casa de calle Castellanos al 300, acá en Rosario. Unas sobrinas nietas me hicieron pasar a su dormitorio donde atendía recostado en su cama a quienes lo visitaban para conocerlo.

Fue muy deferente conmigo, sabía que su apellido provenía de Galicia, hizo referencia a unos antepasados suyos que habían participado en las luchas por la Independencia y residían en Mendoza.

Conocía de la fama de su homónimo del mundo del fútbol. Me manifestó que su novia paraguaya había fallecido de fiebre tifoidea y lamentó mucho después no haber formado una familia y no haber tenido hijos.

Hizo referencia a su trabajo curando heridos en la guerra del Chaco. En 1993 le fue concedido el título de Ciudadano Ilustre de Rosario. El día 4 de julio, día de su nacimiento, se instituyó como el día del Médico Rural. Fue postulado como candidato a premio Nobel.

Por ser emblemático como el hombre de los valores, la ética, la modestia y la abnegación, y su vida ejemplo de lucha y altruismo, quiero rendirle homenaje, recordándolo en el aniversario de su muerte.

