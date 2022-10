Los violentos ganaron el primer tiempo

Los incidentes empañaron todo y fueron protagonizados por ambas hinchadas durante dos momentos de la primera mitad, a los 4’ y durante casi un cuarto de hora hasta que se arreglaran unos portones del pulmón que separaban a los hinchas, y en el cierre de esa etapa cuando un hincha de los locales ingresó al campo de juego y tiró una bengala para el sector de los visitantes. En el entretiempo hubo enfrentamientos y la policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos y balas de goma. Obviamente, no dio garantías y el árbitro Juan Cruz Bonnín resolvió suspender el partido.

En cuanto a los clasificados, quedó afuera Atlético Sastre (subcampeón del Apertura) y la liga anticipó que entre domingo y lunes se jugarán los 8º de final.

El Payador te recita la justa

—Hola Payador, lo veo intacto.

—Y por qué no lo estaría. Como siempre impecable.

—Se ve que después de la batalla campal que hubo en El Trébol usted no recibió ningún piedrazo.

—Es que no estuve allí. Fui a Fighiera, donde la gente de Central Argentino no se bancó perder el invicto del año ante Porvenir Talleres y un desubicado, ya identificado por supuesto, escupió al juez de línea en la cara y se suspendió el partido. Le hizo un daño grande al club.

—En definitiva, no sabe nada de los graves incidentes en cancha de El Expreso.

—Qué me dice... tengo un amigo del bar, el mandatario Roberto (preservo el apellido para que no lo cuelguen en ningún pueblo) me envió un video que está caminando por todos lados en el que pude apreciar la magnitud que adquirieron los episodios de violencia. La pica entre las dos hinchadas comenzó muy pronto. Primero fueron los cruces verbales y en el entretiempo se desató la tormenta, donde se trenzaron mal los de El Expreso y La Emilia.

—¿Y vio la imagen en la que un policía sale despedido de la camioneta cuando tomaron una curva a toda velocidad para perseguir a los revoltosos?

—Sí, fue un golpe tremendo contra el pavimento. Los uniformados tuvieron que usar primero gases lacrimógenos contra los revoltosos para desalojar el estadio y luego siguió dispersando a la gente con balazos de goma. Se vivieron momentos dramáticos. Llovían los objetos contundentes de un lugar a otro. Corrían peligro todos, inclusive las mujeres.

—Por eso se suspendió el encuentro.

—Es lógico. Inclusive muchos hinchas de La Emilia regresaron a San Jorge con los parabrisas de los autos destrozados.