Asociación Rosarina de Fútbol: Botafogo y 1º de Mayo los "campeones" de la Copa Rodríguez-Grioni

1º de Mayo y Botafogo. Lucas Fernández, Lucas Basualdo, Tomás Sosa, Alexis Fernández y Lucio Fernández, los ascendidos de la Primera C.

Ahora el club de Granadero Baigorria le igualó el puntaje a 1º de Mayo, los dos equipos son los ganadores de la Copa Rodríguez-Grioni y no se jugará una final para definir el campeón de la Primera C en el 2024.

El primero en tomar la posta en las declaraciones fue Tomás Sosa, figura del equipo de barrio Rucci. “Todo lo que estoy viviendo es una locura y lograr el ascenso no tiene precio. El plantel se mentalizó desde el primer momento en lograr los dos objetivos, ascenso y salir campeón. Hasta el momento logramos saltar de categoría y ahora queremos jugar la final por el título. No me quiero olvidar en este momento de mi madre Verónica y el abuelo Ángel. A Mochi Castellano y a su hijo Diego por traerme al Rucci”, dijo el hábil mediocampista y figura de 1º de Mayo.