Apendicitis aguda: reconocer los síntomas a tiempo puede evitar las complicaciones

Aunque es una de las causas más frecuentes de cirugía de urgencia, su diagnóstico puede resultar complejo en presentaciones atípicas.

11 de enero 2026 · 10:50hs
Apendicitis aguda: reconocer los síntomas a tiempo puede evitar las complicaciones

La apendicitis aguda continúa siendo, en todo el mundo y en todas las edades, la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. A pesar de su alta prevalencia, sigue representando un desafío diagnóstico para los médicos, especialmente cuando se presenta con síntomas atípicos. En este contexto, la detección temprana resulta clave para evitar complicaciones y reducir la morbilidad asociada.

Según explica Sergio Blanco, especialista en cirugía general del Sanatorio de la Mujer, comprender los síntomas característicos es fundamental, ya que una consulta oportuna puede marcar la diferencia en la evolución del cuadro. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en pacientes jóvenes y suele originarse por la obstrucción del lumen del apéndice cecal.

La secuencia de Murphy y el camino del dolor

El cuadro clínico típico, conocido como secuencia de Murphy, combina síntomas y signos que orientan la sospecha clínica. El dolor es el síntoma más constante y de mayor valor diagnóstico:

  • Inicio visceral: Habitualmente comienza como un dolor difuso y mal localizado en la región periumbilical o epigástrica.

  • Migración: Con el correr de las horas (generalmente entre 4 y 12), el dolor se desplaza hacia la fosa ilíaca derecha.

  • Localización somática: Esta migración indica que el proceso inflamatorio alcanzó el peritoneo, situándose habitualmente en el punto de McBurney.

Si bien este patrón migratorio se observa en el 50 % o 60 % de los casos, la persistencia del dolor en la zona baja derecha del abdomen es altamente sugestiva de apendicitis.

Síntomas digestivos y signos de alerta

Las manifestaciones digestivas suelen aparecer después del inicio del dolor. La hiporexia o pérdida del apetito es un síntoma frecuente , mientras que las náuseas y vómitos suelen ser leves y reflejos. El especialista advierte que si los vómitos preceden al dolor abdominal, es necesario considerar otros diagnósticos.

En el examen físico, el profesional busca hallazgos clave como la hipersensibilidad y la defensa muscular. Un signo de alarma es el dolor de rebote o signo de Blumberg, que se manifiesta al retirar bruscamente la presión abdominal, indicando irritación peritoneal.

Diagnóstico y tratamiento de vanguardia

Aunque el diagnóstico es principalmente clínico, se utilizan métodos complementarios como la ecografía abdominal, la tomografía computada o la resonancia magnética para diferenciar la apendicitis de otras patologías.

El tratamiento de elección es la apendicectomía, preferentemente mediante abordaje videolaparoscópico. Esta técnica ofrece menores tiempos de internación y una recuperación más rápida. Asimismo, el Sanatorio de la Mujer incorpora la tecnología Da Vinci para cirugías robóticas de vanguardia en Rosario.

Cuándo realizar la consulta médica

Frente a un dolor abdominal persistente, es fundamental no subestimar los síntomas ni atribuirlos a una simple indigestión o gases. El Dr. Blanco remarca que la automedicación suele derivar en cuadros más avanzados y difíciles de tratar. El abordaje multidisciplinario y precoz es, en última instancia, la base de un tratamiento exitoso.

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

La denuncia policial indica que el hombre de 53 años fue atropellado por otro chofer mientras ingresaba caminando a la terminal

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor
LA CIUDAD

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
La Ciudad

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

