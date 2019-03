El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, Jorge Alvarez, se refirió a los índices de pobreza que se conocer ayer, y negó de plano que lo peor en materia social y económica haya pasado como lo sostienen los principales funcionarios de Nación. "La realidad social estará mas afectada en los próximos meses", aseguró.

El funcionario provincial también destacó la falta de actualización de las partidas nacionales destinadas a ayuda alimentaria "que deben compensarse con recursos provinciales".

Números oficiales. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos son contundentes. La pobreza llegó al 32 por ciento en todo el país y en Rosario pegó un salto muy fuerte. En esta región, según el mismo estudio la tasa de pobreza se ubicó en 31,8 por ciento. Pero ese salto fue el doble que el nacional.

La región en la que afines del 2017 había un 19,8 por ciento de pobres, incrementó esa proporción en 12 puntos porcentuales.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el titular de Desarrollo Social de la provincia remarcó: "Estos números conocidos ayer marcan una realidad dentro de un contexto nacional con tanta inflación y de recesión que cada vez crecen más. Esto repercute en los índices de pobreza. Nosotros no sólo tenemos los sectores vulnerables, a los que acompañamos desde el Estado, sino que ahora estamos viendo a sectores de clase media o media baja que es afectada fuertemente por esta realidad económica", afirmó.

El futuro. Al ser consultado sobre las declaraciones de funcionarios nacionales acerca de que "lo peor ha pasado" en materia económica, el ministro provincial sostuvo: "En la economía puede ser. Pero en lo social no veo que lo peor haya pasado. Los coletazos en lo social tienen efectos posteriores. La realidad social estará más afectada en los próximos meses. Si no hay reactivación económica, si los sectores productivos no ven un horizonte, indudablemente los sectores sociales estarán más afectados".

Alvarez también criticó al gobierno nacional por el atraso en actualización de fondos para ayuda alimentaria. "Desde junio de 2016 sólo nos aumentaron un 10 por ciento en lo que hace transferencias para seguridad alimentaria. Nosotros incrementamos el 200 por ciento en Santa Fe y lo estamos haciendo con recursos provinciales. Hoy hay una gran afectación de recursos en políticas sociales desde el gobierno provincial".