Aladio y el control de precios: "Nuestra función es el control del trabajo no registrado"

Lo cierto es que en Santa Fe la posición es diametralmente opuesta y así lo hizo saber se secretario general del sindicato en la provincia, Sergio Aladio, quien al ser consultado dijo: “No estamos en línea con ese tema. Entendemos que nuestra función es el control del trabajo no registrado. Que a este ritmo hay cada vez más”.

El dirigente aseguró que “primero entendemos que es el Estado el que tiene el poder de policía para hacer los controles, y no puede de ninguna manera ceder ese poder a instituciones que claramente están para otra cosa; esto pone en evidencia un estado débil, con muchos trabajadores y sin una conducción que genere las políticas correctas para llevar adelante los controles”.

La tecnología como aliada

Sergio Aladio no se quedó en una mera crítica y distanciamiento de la posición del sector de Moyano, y expuso una estrategia para alcanzar el objetivo propuesto por el gobierno nacional: “Entendemos que hoy con la tecnología y sistemas qué hay a disposición, se podría controlar verificar o hasta tener trazabilidad de los stock de mercadería. No hace falta hacer anuncios despampanantes y confusos. Solo faltaría trabajar en serio”, enfatizó.

Asimismo, indicó que “también entender que estas cosas pasan por qué se necesita tener credibilidad y cuentas claras, (hoy ya no sabemos cuáles son los precios de las cosas), sólo nos damos cuenta que la plata no alcanza, que para los trabajadores la inflación se evidencia en el changuito del súper que es cada vez más pequeño”, señaló.

El titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe dijo que “necesitamos parar esta locura inflacionaria, y claramente no es con la receta que se está utilizando”. Y haciendo un paréntesis respecto a este tema, habló del inicio de año para el sector que lidera y afirmó que “empezamos bien, con una decisión del Ministerio de Trabajo de reconocer que estamos afuera de la Federación y con mucho impuso para firmar los propios convenios en la provincia de Santa Fe. Nuestro objetivo es darle de este modo el crecimiento, con un movimiento obrero moderno que trabaje en conjunto con los empresarios y por supuesto a favor de los trabajadores”.

Moyano, contra la prensa y Macri

Por otra parte, Hugo Moyano culpó a la prensa y a la oposición de haber tergiversado la información sobre la incorporación de Camioneros al esquema de control de precios y los acusó de pretender "demonizar al movimiento obrero".

Asimismo, hizo un resumen de las gestiones que se realizaron en el ámbito de la Secretaría de Comercio, que encabeza Matías Tombolini, "con la intención de seguir colaborando con el objetivo de combatir la inflación".

Moyano puntualizó que la misión era asegurar "el abastecimiento de mercaderías ante faltantes de stocks en supermercados en el marco del acuerdo celebrado entre el gobierno y las empresas de productos alimenticios para mantener un techo de inflación de un 4% denominado Precios Justos".

En uno de los párrafos del documento, el dirigente fue contra Mauricio Macri. "Estos personajes que nos denigran están en modo campaña y quieren utilizar al Sindicato de Camioneros para demonizar los derechos laborales y poder arrasar con los mismos, si es que llegan a ser gobierno. Quieren que los empresarios puedan pagar sueldos de hambre para instaurar una esclavitud moderna", sentenció.

Aladio y el juicio a la Corte

Sergio Aladio también se refirió a lo que viene siendo uno de los temas de debate en todo el territorio nacional sobre el juicio político que está motivando el Ejecutivo Nacional hacia la Corte Suprema de Justicia y fue categórico con su respuesta al reconocer que “no podemos poner en juego la democracia”.

“Entiendo no es solo una opinión mía si no de muchos dirigentes de todo el país. Claramente tiene que darse una división de poderes, no podemos poner la democracia en riesgo. Esto no es una prioridad para el pueblo que hoy está pensando en la maldita inflación y la gran inseguridad que estamos atravesando. Espero que la política tenga la capacidad de salir de estas discusiones y entienda qué hay que regresar a los consensos. Necesitamos un país previsible, no solamente los empresarios, si no los trabajadores también”, aseguró.