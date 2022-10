Al Fuego Tienda de Carnes: Oro en el mundial de Irlanda

tabla 2.png

A quienes felicitamos por su excelente participación. El tan esperado evento, se desarrolló el miércoles 28 de septiembre, en el Fire Steakhouse & Bar de Dublín, donde un panel de más de 60 jueces independientes probó cortes en siete categorías: World’s Best Steak, World’s Best Steak producer, World’s Best Rib Eye Steak, World’s Best Fillet Steak, World’s best Sirloin Steak, Word’s Best Grass-Fed Steak and World’s Best Grain-Fed Steak.

Los ganadores se anunciaron en FIRE Steakhouse & Bar el 28 de septiembre y Carnes Pampeanas AL FUEGO se llevó a casa la medalla de oro para la categoría lomo Grass fed:

https://worldsteakchallenge.com/live/en/page/winners

Es de vital importancia remarcar que somos el único Frigorífico que ofrece a nuestros consumidores locales esta calidad de carne. Que es la que produce el Frigorífico Carnes Pampeanas, y que el Grupo comercializa a través de todas sus Tiendas de Carne AL FUEGO, y la misma que se consume en sus Grill Houses. El Grupo hace dos años viene creciendo sostenidamente en Argentina a través de la apertura de nuevas Tiendas de Carne a través de su sistema de Franquicias AL FUEGO, ya presente en 3 provincias: Buenos Aires, Santa Fe y Entre Rios.

“Si alguien compra un lomo en Al Fuego, se esta llevando a su casa el mismo lomo que viajo al mundial de la carne, y que salió primero “, nos comenta orgulloso Leonardo Lequio, Director del Grupo.

Grupo Lequio, ha sellado su cadena de valor con su integración vertical hacia adelante y hacia atrás, y el objetivo de competir en este torneo es porque justamente buscaban certificar el valor de dicha trazabilidad en la cadena completa, teniendo el control de cada eslabón, desde el campo-feedlot hasta el retail, las Tiendas.

Leonardo Lequio, también nos dijo: “Esta es la primera vez que ingresamos a los World Steak Awards y estamos orgullosos de obtener una medalla de oro, especialmente porque nos enfrentamos a grandes nombres y una competencia tan dura con estándares de altísima calidad, como las demandas de los consumidores del primer mundo”.

“Trabajamos arduamente para garantizar que nuestro ganado esté bien cuidado, tenga acceso a la mejor alimentación, y esto se refleja en la excelente calidad de nuestra carne. Somos muy estrictos en nuestros procesos de calidad en nuestras Tres Plantas Frigoríficas, y poder comercializar un producto de estas características en Argentina a través de nuestras Tiendas de Carnes AL FUEGO, es una inmensa satisfacción para nosotros. El premio también es un reconocimiento por todo el trabajo duro y la dedicación de nuestro personal, nuestro mayor valor. Estamos encantados de que los jueces hayan reconocido esto. El premio nos impulsa a seguir con más ganas y más fuerzas en este camino de crecimiento, especialmente porque la competencia compara la calidad de la producción de carne vacuna a escala mundial”

