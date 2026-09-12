Las exportaciones lácteas batieron récord

Política
Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Policiales
Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Información General
Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer
Tecnología
Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a "desaparecer durante 48 horas"
Policiales
Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
El Mundo
Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas
La Ciudad
La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes
Policiales
Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada
Policiales
Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel
La Región
Para brindar: el liso santafesino ahora es patrimonio cultural
La Región
La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi
La Ciudad
El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal
La Ciudad
Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo
Policiales
Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez