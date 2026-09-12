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Las exportaciones lácteas batieron récord

Un informe de la Dirección Nacional de Lechería señaló que en siete meses de 2026 se vendieron productos por valor de u$s 987 millones. El 29% de la producción va al mercado externo

12 de septiembre 2026 · 15:35hs
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La leche en polvo encabezó las ventas al exterior entre enero y julio de 2026.

La leche en polvo encabezó las ventas al exterior entre enero y julio de 2026.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó, a través de la Dirección Nacional de Lechería, que entre enero y julio de este año las exportaciones de productos lácteos alcanzaron los 987 millones de dólares y 1.835 millones de litros de leche, lo que bate un récord tanto en valor como en volumen para el periodo, de acuerdo a los registros históricos.

A su vez, las cifras marcan una suba interanual del orden del 18% en valor y 20% en litros equivalentes. En cuanto a los 1.835 millones de litros de leche exportados, representaron el 29% de la producción total para el período bajo análisis.

Por otra parte, el consumo interno marca un aumento del 4%, alcanzando un valor de 4.986 millones de litros equivalentes.

Los productos

Los productos destacados de este periodo para los mercados externos son leche en polvo entera, suero, mozzarella, quesos semiduros y manteca.

os principales destinos de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron, de acuerdo a los volúmenes exportados, Brasil, Argelia, Chile y China.

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